Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan karaları açıkladı.

İşte kararlar:

Orta öğrenim kurumları “Sınıf Geçme Tüzüğü” Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, böylece online uzaktan eğitim süreci ölçme ve değerlendirme kapsamına alındı.

Online eğitim 12’nci sınıflar dışında devam edecek.

Pazartesi-Cumartesi gece saat 22.00’dan sabah saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Pazar günleri ülke genelinde tam sokağa çıkma uygulaması sürecek, yasaktan eczaneler, benzin istasyonları ve fırınlar muaf tutulacak.

İnternet kafeler pazartesinden itibaren ikinci bir karara kadar kapatılacak.

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyoları saat 07.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

Restoran, pastane ve cafe paket servisleri devam edecek. Dış ve kapalı alanlarda 3’te 1 kullanım ile hizmet verebilecek. Bu işletmelerde nargile satışı kesinlikle yasak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

Kahvehane, kafeterya ve lokaller dış mekan ve kapalı alanda 3’te 1 oranla hizmetlerine devam edecek kağıt, oyun, okey, nargile yasak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

BET ofisleri faaliyet devam edecek. Kapalı alanlarının 3’te 1 oranı sürecek. Yiyecek içek ikramı yasak. Bet ofis çalışanları her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

Elektronik bileklik pazartesi günü saat 09.30’da tanıtılacak.

Ülkemizde bileklik uygulamasının başlaması bile birlikte charter seferler ile 3 günlük kapalı turizm başlayacak.