Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu saat 15.00'da Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’nda toplandı.

NE OLDU?

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin önerilerine göre kamu da özel de kapanacak.

DETAY ÖZEL HABER

Tam kapanma için önerilen süre 14 gün. Bakanlar Kurulu saat 15’de toplanacak.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mart 2020’deki tedbirleri yeniden gündeme getiren bir Sağlık Üst Kurulu kararı ile Bakanlar Kuruluna katıldı. Başbakan ve diğer bakanlığın kaynak sıkıntısı nedeniyle kararlara sıcak bakmadığı biliniyor.

Sağlık Bakanlığı ise, vaka sayının seyri nedeniyle kısa sürede hastanedeki tüm hizmetlerin çökmesinden endişe ediyor. Kamuda ise elzem daireler dışında her yer kapanacak. Maliye, çalışma bakanlığına bağlı sigortalar dairesi, gümrük, polis gibi kurumlar dışında her yerin 14 gün kapalı kalması kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu tarafından daha önce alınan bir çok karar siyasi kavgalara kurban edilirken, ülkede iki günde 50’nin üzerinde pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Üst Kurulu aldığı kararların uygulanmaması durumunda İSTİFA edebileceği konuşuluyor.

Sağlık Üst Kurulu’nun ülkede son günlerde tırmanan vaka sayılarına tedbir olarak aldığı kapanma/ kısmi kapanma kararlarının uygulanmasını istiyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Kurulun aldığı kararların uygulanması için yoğun çaba içerisinde olduğu da öğrenildi.

DÜN AKŞAM GERGİNLİK OLDU İDDİASI

Dün akşam, Üst Kurul – Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başbakan Ersan Saner üçgeninde yaşanan kriz henüz aşılamadı. Kapanma konusunda kararlı olan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile kabinedeki diğer bakanlar arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Hükümet ortakları ile özellikle Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz kapanma konusunda, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin yaklaşımını onaylamadıkları belirtiliyor.

KRİTİK BAKANLAR KURULU

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yeni kararlarının açıklanması beklenirken, Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nu acil olarak toplantıya çağırdı.

14 GÜN KAPANMA GÜNDEMDE

15 Ocak saat 00 itibarı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yasaklar da kalkmış durumda. 14 günlük genel kapanma kararının gündemde olması nedeniyle, Başbakan Saner’in Bakanlar Kurulu’nu toplama kararı aldığı öğrenildi. Saat 15.00’de toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde kapanma kararı var.

VATANDAŞ 3’e BÖLÜNDÜ

COVID-19 salgını döneminde sağlıkla ekonomi arasında ortaya çıkan ikilem, vatandaşı da böldü.

- METRON’un yaptığı araştırmada memur ve ücretlilerin kapanmayı istediği, kendi işini yapanlarınsa önlemlerle yaşamaya devam edilmesini desteklediği ortaya çıktı.

Covid 19 salgının, sağlık ve ekonomi arasında bir tercih yapmaya zorlamasından kaynaklanan ikilem, araştırma ve analiz kuruluşu METRON’un verilerine belirgin biçimde yansıdı.

Covid 19’un KKTC’deki etkilerine ilişkin kapsamlı bir araştırma yapan METRON, çalışmanın değişik bölümlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. METRON, bu kez halkın “Kapanma” konusundaki eğilimlerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre halkın yüzde 34.4’ü mevcut durumda tamamen kapanmak gerektiğini düşünüyor. Kısmen kapanma diyenlerin oranı yüzde 30.4. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hayata normal akışında devam edilmesini savunanların oranı ise yüzde 35.2.

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