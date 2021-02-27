Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi...

İşte kararlar...

Berber ve kuaförlerin PCR testlerini yaptırması koşuluyla Perşembe günü açılmasına karar verildi.

Restoranlar kapalı olacak, paket servisleri ise akşam 21.00'e kadar yapılabilecek..

Bu bir sıcak gelişme haberidir ve sürekli güncellenmekte ve ayrıntılar aktarılmaktadır.

Gündemde Ne Var?

Bakanlar Kurulu toplantısı sonucunda 1 Mart'tan itibaren uygulanacak kararlar açıklanacak.

Detay Özel-Barışcan Şekerci

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi atamaların ardından dün yeniden toplandı. Komitenin bir dizi karar ürettiği ve kararları Bakanlar Kuruluna bildirdiği öğrenildi.

Bugünkü Bakanlar Kurulunda Ünal Üstel'in yeni Sağlık Bakanı olarak alacağı kararlar merak konusu.

Resmiye Canaltay ise ilk defa Bakanlar Kurulu'na katılım gösterecek.

Yürürlükte olan kararların süresi ise Pazartesi günü doluyor. Sektörler tam açılım çağrısı yaparken uzmanlar tam açılım için erken olduğunu söylüyor.

Mart ayından salgında pik beklendiğini belirten uzmanlar tam açılım şu an için tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Kapalı olan sektörler ise ödemelerini yapamadıklarını belirtiyor. Kapalı olan sektör işletmecileri çalışanlarının maaşını ödeyemediklerini, kiralarının biriktiğini ve borcu borçla kapattıklarını söylüyorlar. İşletmeciler ''Sıkı bir şekilde denetleyin biz kurallara uymaya hazırız '' çağrısı yapıyorlar.

Bu bağlamda tüm ülkenin gözü bugün açıklanacak kararlarda olacak.

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Berberler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu sektörlerin kapanma döneminden olumsuz etkilendiği belirtildi.

RES-BİR ise 1 Mart'ta açılım olmazsa mahkemeye gideceğiz şeklinde bir açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu'nun ise bu çağrılar ve sağlıkçıların uyarıları karşısında hararetli bir toplantı yapması bekleniyor.

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