Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı...açıklama yapılıyor

Saat 13.20 itibari ile başlayan toplantıya Başsavcı Sarper Altıncık da katıldı.
Belediye Başkanları ve Kaymakamların da katıldığı toplantı sonrası açıklama yapılıyor...
Bakanlar toplantıdan ayrıldı,Başbakan ersan Saner açıklama yapıyor...
Dünya'da Covid-19 sayısında 98 milyona yaklaşan vaka sayıları varken ülkemize baktığımızda ciddi biçimde avantajlıyız.Bu avantajdan bahsederken Bulaşıcı hastalıklar üst kurulu,Sayın Bakanımız,sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Sağlıkla birlikte Ekonominin de paralel bir biçimde zarar görmemesinee dikkat ettik.
Önümüzdeki günlerdeki vaka sayısına bakarak ,eğer bir sıkıntı olursa,yerel vakalarda artış görürsek gerekli tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.
Bizim Bakanlar Kurulunda Sağlık Bakanımızın da orada imzası vardır.
Bizim aldığımız kararlardaki gibi
Yasak bu akşam 22.00'da başlıyor.22-05 arasında uygulanacak yasak gelecek hafta Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek.
Okullar 22 Ocak'ta bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun Eğitim Bakanıyla yapılan istişare sonucunda karar verilecek
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