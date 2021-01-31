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Bakanlık açıkladı...Fırtınadan etkilenenler için başvurular yarın başlıyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dün akşam şiddetli fırtına ve sağanağın yol açtığı hasardan etkilenen üretici ve hayvan yetiştiricilerinden yarın başvuru kabul edileceğini duyurdu.
Bakanlık açıkladı...Fırtınadan etkilenenler için başvurular yarın başlıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dün akşam şiddetli fırtına ve sağanağın yol açtığı hasardan etkilenen üretici ve hayvan yetiştiricilerinden yarın başvuru kabul edileceğini duyurdu.

Bakanlık, doğal afetin ülke genelinde büyük hasara yol açtığını, birçok sera, ağıl, ve tarım arazilerinin fırtınadan zarar gördüğünü kaydetti.

Bölgelerde meydana gelen hasarların en kısa zamanda telafi edilmesi için harekete geçildiğini bildiren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bu çerçevede, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan sera, patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, muz üretim alanlarında zarar gören üreticilerin yarın 08.00-16.00 saatleri arasında ülke genelindeki  Tarım Dairesi şubelerine başvurabileceklerini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, yıkılan hayvan barınakları (ahır, ağıl) ve zarar ziyanları ile ilgili yine yarın 08.00-16.00 saatleri arasında ülke genelindeki  Hayvancılık Dairesi şubelerine başvurmaları istendi.

Açıklamada ayrıca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bugün, Başbakan Ersan Saner ile birlikte Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Tatlısu, Geçitkale ve Gaziköy’de incelemelerde bulunduğu ve bölgelerde meydana gelen hasarların en kısa zamanda telafi edilmesi için harekete geçildiği kaydedildi.

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