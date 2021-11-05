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Bakanlık: Büyükkonuk'taki alan "ÇED kararı alınan bölgenin içinde değil"!

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Büyükkonuk-Kilitkaya Taş Ocağı ÇED Raporu hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlık: Büyükkonuk'taki alan "ÇED kararı alınan bölgenin içinde değil"!

Açıklama şu şekilde:

“İskele ve Karpaz bölgesinde yapılacak olan kamu yollarının inşaatında kullanılacak malzemenin temini amacıyla Karayolları Dairesi’ne şantiye ve taşocağı sahası olarak verilen ve 31.12.2020 tarihine kadar işletme izni olan ocakta genişleme yapılması ile ilgili 10.11.2017 tarihinde H(K-I)3748-2017 sayılı Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır.

Bu karara istinaden Karayolları Dairesi 2018 Mart ayında ÇED Raporunu Dairemize sunmuş, 24.04.2018 tarihinde ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve ÇK.18-2018 tarihinde koşullu “ÇED OLUMLU” kararı alınmıştır.

ÇED Raporunda bahse konu mevcut ocak alanının genişletilmesi ile ilgili İskele Kaymakamlığı’nın, Büyükkonuk Belediyesi’nin, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin Şehir Planlama Dairesi’nin, Orman Dairesi’nin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin, Tarım Dairesi’nin ve Karayolları Dairesi’nin olumlu görüşleri yer almaktadır. Ayrıca, ÇED Tüzüğünün 22. Maddesi gereği halkın katılımı toplantısı 12 Nisan 2018 tarihinde bölgedeki Pine View Sosyal tesislerinde yapılmış ve bölge halkının bilgisine getirilmiştir.

Bu toplantının duyurusu 25-26 Mart 2018 tarihlerinde Kıbrıs ve Diyalog Gazetesinde ve ÇED raporu Dairemizin internet sayfasından sürekli olarak yayınlanmıştır. Bu toplantıda proje ile ilgili herhangi bir itiraz konusu olmamıştır.

Daire personellerimizce dün proje yerinde yapılan incelemede, şuan gündemde olan faaliyet alanının daha önce ÇED Kararı alınan faaliyet alanı içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Bu yeni alanla ilgili olarak Bakanlığımız ve Çevre Koruma Dairesi tarafından herhangi bir kuruma herhangi bir görüş verilmemiştir.

Bahse konu ocak alanı ile ilgili olarak alınan Ç.K 18-2018 sayılı kararda ve Karayolları Dairesi’nin imzalamış olduğu taahhütnamede, ocak alanında 31.12.2020 yılına kadar işletme yapılacağı, çıkacak olan malzemenin sadece devlet kamu yollarının yapımında kullanılması ve ocak alanı terk edilirken ağaçlandırma/rehabilite projesinin Karayolları Dairesi tarafından yapılacağı ve uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu sebeple, Kilitkaya-Büyükkonuk Taşocağının ÇED Raporu dikkate alındığında işletme süresi bitmiştir. Bu ocakta geçerli olan bir ÇED Kararı bulunmamaktadır.

Ayrıca, edinilen bilgilere göre Bakanlar Kurulu, 26 Ocak 2021 tarihinde E.S.(K-I) 91-2021 sayılı kararla ruhsat süresinin 31.12.2025 yılına kadar uzatılmasına ve Jeoloji ve Maden Dairesi ile Karayolları Dairesi arasında sözleşme yapılmasına karar vermiştir. Bu karar alınırken Bakanlığımız ve Çevre Koruma Dairesinden herhangi bir görüş talebi olmamıştır.”

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