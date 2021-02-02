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Bakanlık hastanelere kit gönderdi: ‘Corona’ çıkanlara mutasyon testi de yapılacak

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Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere ‘mutasyon tespit kiti’ yolladığı belirtildi. ‘Corona’ testi pozitif çıkan herkese mutasyonu tespit eden ikinci test yapılacak.
Bakanlık hastanelere kit gönderdi: ‘Corona’ çıkanlara mutasyon testi de yapılacak

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre gönderilen kitler Britanya kökenli corona virüsü mutasyonunu tespit etmek için kullanılacak.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Böylece mutant virüsün ülkedeki yayılımını görmüş olacağız” dedi.

Son yedi gündür ülkemizdeki vakalarda kayda değer artış olduğunu ifade eden Kurugöl, bunun bir nedeninin de mutasyonlu virüs olabileceğini belirtti.

Britanya kökenli ‘corona’ mutasyonu daha hızlı yayılmasıyla biliniyor. Türkiye’de 17 ilde 128 kişide mutasyonlu virüs görüldüğü bildirilmişti.

Profesör Kurugöl şöyle konuştu: “İngiltere kökenli mutasyonun, insan hücresine daha sıkı yapışması nedeniyle daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bildirilen sayının çok daha üzerinde mutant vaka olabileceğini düşünüyorum. Çünkü pozitif çıkan her vakada rutin mutasyon araştırması yapılmıyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı COVID-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutasyonu tespit edebilecek kitler yolladı. Bu hafta içinde artık testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden kit ile ikinci bir test yapılacak. Bu yapılmaya başlanınca da mutant kökenli virüsün Türkiye’de yüzde kaç görüldüğünü, şubatın ilk yarısında daha iyi değerlendirebileceğiz.”

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