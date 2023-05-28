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Balkon konuşması için hazırlıklar başladı: Kazanırsa ilk kez Saray'dan seslenecek

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Kazandığı tüm seçimlerde AKP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapan Erdoğan olası galibiyetinin ardından bu kez Beştepe'den seslenecek.
Balkon konuşması için hazırlıklar başladı: Kazanırsa ilk kez Saray'dan seslenecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılacak seçimleri kazanması halinde bir geleneği değiştirecek.

Duvar'da yer alan habere göre kazandığı tüm seçimlerde AKP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapan Erdoğan eğer seçim yarışını önde bitirirse bu kez Beştepe'den seçmenlerine seslenecek.

Saray önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.

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