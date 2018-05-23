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Banka borcunu ödeyemedi kendini yakmaya çalıştı

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Olay Türkiye Malatya Doğanşehir Yeni Mahalle Ziraat Bankası önünde gerçekleşti. Doğanşehir de tanınan bir çiftçi olan Metin Ç. borcundan dolayı kendini yakmaya çalıştı.
Banka borcunu ödeyemedi kendini yakmaya çalıştı

Traktörü ile getirdiği tütünleri Ziraat Bankası önüne döken Metin Ç. “Müdür, sana para. Gel al paranı”diyerek römork içindeki tütünleri Ziraat Bankası önüne attı ve getirdiği benzini üstüne dökerek kendini yakmaya çalıştı.

Bu esnada “Ne dediysem kabul etmedin. Para getir dedin durmadan. ‘Beni kayısıya kadar idare et’ dedim etmedin. Müdür, gel beraber yanalım. Al bu para, al sana para müdür sana para getirdim. Borcumu getirdim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Al sana para müdür yeter yeter. Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” ifadelerini kullandı.

Metin Ç. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler basın mensuplarının görüntü almasına da engel oldu.

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