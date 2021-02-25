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Bankalar Birliği Başkanı Önal bankacılık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı

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Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında bankacılık sisteminin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bankalar Birliği Başkanı Önal bankacılık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında bankacılık sisteminin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık sisteminin sürekli ve güncel verilerle yönetildiğine işaret eden Önal, bu nedenle bankacılık sistemiyle ilgili ortaya konan tüm söylemlerin verilere dayanması gerektiğini vurguladı.

KKTC’de bankaların likidite sıkıntısının bulunmadığını belirten Önal, özellikle uluslararası karşılaştırma yapıldığınıda aktif likitler açısından verilerin çok çok iyi noktasda olduğunu söyledi.

Önal, kredilerin geri dönüşünde bir sıkıntı bulunmadığını da ifade ederek, ödemede güçlük çekenlerin yapılandırma yoluna gitmesi nedeniyle kredilerin geri dönüşünmde geçen yıla göre iyileşme olduğunu kaydetti. 

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