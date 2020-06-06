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Banyoda doğurduğu bebeği pencereden aşağı attı

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Banyoda doğurduğu bebeği pencereden aşağı attı
Banyoda doğurduğu bebeği pencereden aşağı attı

Olay, 18 Mayıs'ta İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan E.Ç. erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü, evinin banyosunda doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi.

Ardından doğurduğu bebeği 3. katta bulunan evinin penceresinden, sitenin bahçesine attı. Apartman sakini, site bahçesinde gördüğü bebek cesedinin ardından durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bebek cesedinin üzerinde incelemeler başlatarak apartman sakinlerinin ifadelerini aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet büro dedektifleri, bölgede ve apartmanda yaşayan kişilerden kan örneği aldı.

Bebek cesedi ile DNA örneği eşleşen E.Ç. ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Genç kadının ifadesinde erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığını, hamile oluğunu fark etmediğini ve aylar sonra gaz sancısı rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gittiğinde hamile olduğunu öğrendiği belirtildi.

Şubede işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

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