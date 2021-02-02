  • BIST 1.516
  • Altın 425,550
  • Dolar 7,1622
  • Euro 8,6223
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Bar sandalyesindeki 7500TL'yi çaldı!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eimionowane Eraga dün teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Bar sandalyesindeki 7500TL'yi çaldı!

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eimionowane Eraga dün teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar huzurunuzda bulunan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga’nın “Sirkat ve KKTC'den İkamet izinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren B.G’ye ait bir Cafe içerisinde bulunan bar önündeki sandalye üzerinden markası meçhul siyah renk el çantası ve içerisindeki 7.500 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve kendisine ulaşılarak şubeye celp edildiğini söyledi. Aynı gün zanlının muhaceretinde yaptığımız kontrolde 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis memuru Güral Kırcalılar mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının muhaceret durumunun da dikkate alınarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurttan buzdolabı çaldı!02 Şubat 2021 Salı 12:34
  • Pilli: Kapanma süresi uzayacak!02 Şubat 2021 Salı 12:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul edecek02 Şubat 2021 Salı 12:10
  • Son Dakika: Kriz masası toplantısı yarına ertelendi!02 Şubat 2021 Salı 11:49
  • Çağlar:''Temaslıyız dedik otelde yer yok dediler Test yaptırmak istedik izin vermediler''02 Şubat 2021 Salı 11:48
  • Harmancı Yasaklara Uymayanlara Sitem Etti02 Şubat 2021 Salı 11:29
  • Güngördü:''Polis ve sağlık çalışanı dışında geçişler yasaklanmalı''02 Şubat 2021 Salı 11:21
  • Yeme OKKALI zama tepki! Naimoğulları'ndan "Binboğa'dan yem almayın" çağrısı...02 Şubat 2021 Salı 11:13
  • KSP krizden sermayedarları sorumlu tuttu02 Şubat 2021 Salı 11:09
  • Son 1 haftada korkutan tablo!02 Şubat 2021 Salı 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti