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Barış Atay HDP'den milletvekili aday adayı oldu

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Tiyatrocu Barış Atay Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili aday adayı oldu.
Barış Atay HDP'den milletvekili aday adayı oldu

Tiyatrocu Barış Atay Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Atay Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu karanlık iktidarın durdurulmasında en önemli aşamanın HDP’nin barajı geçmesi gerekliliği bilinci ile TİP adına HDP’den aday adayıyım. Ben bir sosyalistim. Seçimin nihai bir kazanç ya da kaybediş olduğunu düşünmüyorum. Fakat seçimin ve parlamenter siyasetin toplumun önemli bir kesimi için geçerliliği olduğu gerçeğini yadsıyamam" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kurucu Meclis Üyesi Erkan Baş da HDP'den milletvekili aday adayı oldu. Baş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İşçilerin, gençlerin, devrimcilerin, sosyalizmin sesini meclise taşıyacak; düzenin çarkına çomak sokacağız" ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu Barış Atay 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da bir madenci yakınına tekme atan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından, Pazar günü Twitter'da bir paylaşımda bulunmuştu. Atay, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın Salı günü kaleme aldığı "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlıklı yazısının yayınlanmasından bir gün sonra evine gelen polisler tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Atay’ın gözaltına alınmasına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BarışAtayYalnızDeğildir etiketiyle tepki göstermişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Atay ile ilgili yazısı nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Barış Atay, Gezi protestoları sırasındaki muhalif tavrıyla tanınıyor. Barış Atay hacker grubu Redhack hakkında başatılan soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmış ardından salıverilmişti.

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