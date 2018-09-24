“Barış Burcu derhal görevinden alınmalıdır”

Cumhurbaşkanı sözcüsü Barış Burcu’nun Yakındoğu Üniversitesinde hazırladığı yüksek lisans tezi ve bu tezde öne sürdüğü fikirler onun Newyork’a gidecek KKTC Heyeti arasında yer almasını sakıncalı kılmaktadır.

Cumhurbaşkanı sözcüsü Barış Burcu’nun Yakındoğu Üniversitesinde hazırladığı yüksek lisans tezi ve bu tezde öne sürdüğü fikirler onun Newyork’a gidecek KKTC Heyeti arasında yer almasını sakıncalı kılmaktadır.

Yazılı basın ve sosyal medya paylaşımlarından görüldüğü üzere; Sayın Barış Burcu, Yüksek Lisans tezinde 1974 Barış Harekatından bahsederken “İstila” (İnvation) kavramını kullanmaktadır. Ona göre 1960 Garanti Anlaşmaları artık anlamını yitirmiştir ve Garantör ülkelerin hiç birisinin tek başına müdahale hakkı yoktur.

Sayın Barış Burcu’ya göre “Kıbrıs Kıbrıslılarındır”. Kıbrıslı olmayan hiçbir Devletin burada söz söyleme hak ve hukuku olamaz.

Sayın Burcu bu tezleri ile tamamen Rumlara hizmet etmektedir. Anastasiadis ve Güney Kıbrıs müzakere masasında Barış Burcu’nun Yüksek Lisans Tezini masaya koysa ve “Bizim yerimize sözcünüz Barış Burcu konuşsun” derse, Sayın Akıncı ne cevap verecektir merak ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Akıncıya soruyoruz:

Barış Burcu’yu sözcü atamadan önce onun bu Yüksek Lisans Tezi'nden ve savunduğu fikirlerden haberdar mı idiniz? Garantiler konusunda Barış Burcu ile aynı düşüncelere sahip misiniz? Değilseniz bu şahsı nasıl oluyor da sözcü olarak atamış bulunuyorsunuz?

Sayın Akıncı bu sorulara tatminkar cevap vermek durumundadır. Aksi taktirde kendisi de Barış Burcu ile aynı fikirleri taşımakla itham edilecektir.