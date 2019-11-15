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Barış Nesli-Umutla Birleşmiş Platformu'ndan iki toplumlu etkinlik...

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Barış Nesli-Umutla Birleşmiş (Peace Generation and United By Hope) platformunun, BM Genel Sekreteri’nin, 25 Kasım’da, Kıbrıs’taki liderlerle Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme ışığında bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.
Barış Nesli-Umutla Birleşmiş Platformu'ndan iki toplumlu etkinlik...

Haravgi gazetesine göre, Barış Nesli-Umutla Birleşmiş (Peace Generation and United By Hope) platformu, 22 Kasım Cuma günü, “Barış ve Yeniden Birleşme Şimdi” sloganıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Habere göre platform, 22 Kasım Cuma günü saat 15:30’da Girne Kapısı yanındaki parkta toplanarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na yürüyecek ve Kıbrıs Türk lidere bildiri sunacak.

Platform aynı gün içerisinde ise saat 17:00’de Ledra Caddesi sonunda toplanarak Rum Başkanlık binasına yürüyerek saat 18.00’de Rum Yönetimi Başkanı ıNikos Anastasiadis’e de bildiri sunacak.

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