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Baro başkanlarından Soylu'ya suç duyurusu

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Baro başkanlarından Soylu'ya suç duyurusu
Baro başkanlarından Soylu'ya suç duyurusu

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesi sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve alanda görevli olan kolluk kuvvetleri hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları, işkence ve kötü muamelede bulundukları” gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Baro başkanlarının, AKP ve MHP’nin Avukatlık Kanunu’nda ve baroların yapısında uygulamak istediği değişikliğe karşı başlattıkları yürüyüşleri Ankara’ya 300 metre kala engellendi ve Eskişehir Yolu üzerinde bulunan şantiyede polis barikatları arasında yaklaşık 26 saat bekletildi. Baro başkanlarının yaşadığı mağduriyete ilişkin Antalya Baro Başkanı Polat Balkan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Balkan, dilekçesinde baro başkanlarının etrafının polis ve bariyerle çevrildiği sırada yağmur yağdığı halde gelen yardımlara engel olunduğu ve tuvalete gitmeye dahi izin verilmediğini ifade etti. Balkan, baro başkanlarının etrafının çevrilmesiyle "hürriyetlerinin engellendiğini", gelen desteklerin ve ihtiyaçlarının giderilmesinin engellenmesiyle de "işkence ve kötü muamele" suçunun işlendiğini dile getirdi.

Balkan, suç duyurusunun işleme alınmak zorunda olduğunu vurgulayarak, baro başkanlarına yapılan muameleyi tüm Türkiye ve dünyanın gördüğüne dikkat çekti ve "Anayasa'ya aykırı emirleri verenler ve uygulayanlar cezalandırılmalıdır" dedi.

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