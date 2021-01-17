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Barolar Birliği: “Kararlarla ilgili Başbakan ya da Bakanlar Kurulu’nun yetkisi yok”

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Kararları Resmi Gazete’de yayımlama hakkının da Sağlık Bakanı’nda olduğunu ifade ederek, “Bakanlar Kurulu'nun veya Başbakan'ın herhangi bir yetkisi bulunmamakta” dedi.
Barolar Birliği: “Kararlarla ilgili Başbakan ya da Bakanlar Kurulu’nun yetkisi yok”

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun dün akşamki kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini, kararları Resmi Gazete’de yayımlama hakkının da Sağlık Bakanı’nda olduğunu ifade ederek, “Bakanlar Kurulu'nun veya Başbakan'ın herhangi bir yetkisi bulunmamakta” dedi.

DETAY SOSYAL MEDYA

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun dün akşamki kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini ifade eden Esendağlı, “Peki bu yetki kime aittir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yasa'ya göre kararları Resmi Gazete'de yayımlayacak olan Sağlık Bakanlığı'dır. Başka bir ifadeyle Bakanlar Kurulu'nun veya Başbakan'ın bu kararları Resmi Gazete'de yayımlamama konusunda herhangi bir yetkisi veya takdir hakkı bulunmamaktadır. Ama kararlar da henüz yayımlanmış değildir. Dolayısı ile şu anki hukuki durum, bir nevi "Araf"'tır; karmaşadır”

Esendağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hukuki sorun şu noktalarda ortaya çıkmaktadır:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun dün akşamki kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.

Peki bu yetki kime aittir?

Yasa'ya göre kararları Resmi Gazete'de yayımlayacak olan Sağlık Bakanlığı'dır. Başka bir ifadeyle Bakanlar Kurulu'nun veya Başbakan'ın bu kararları Resmi Gazete'de yayımlamama konusunda herhangi bir yetkisi veya takdir hakkı bulunmamaktadır. Ama kararlar da henüz yayımlanmış değildir.

Dolayısı ile şu anki hukuki durum, bir nevi "Araf"'tır; karmaşadır. KKTC Başsavcısı'nın, saat 14.00’te davet edildiği Bakanlar Kurulu toplantısında taraflara hukuki durumlarını net olarak anlayacakları şekilde gerekli mütalaayı vereceğini düşünmekteyim.

Az daha sabır dilerim.”

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