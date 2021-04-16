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Barolar Birliği: Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmak isteniyor

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Barolar Birliği: Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmak isteniyor
Barolar Birliği: Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmak isteniyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği yayınladığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından 1985 anayasasının hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırı açıklamalar yapıldığına dikkat çekti.

Açıklama şöyle:

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, 1985 Anayasamızın hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırı açıklamalar yaptılar. Özellikle kararın içeriğine ilişkin bilgi sahibi olmadan, üretilen yalan haberler çerçevesinde, toplum içinde hınç ve linç duygusunu körüklemeye ilişkin yapılan bu tespitler, adalet terazisine yönelik büyük bir saldırıdır. Yargının üç bacağından avukatları temsil eden Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak yapılan bu açıklamaların, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçladığının bilincindeyiz.

Mahkemelerin tehdit edilmesi, verilen kararların geri çekilmemesi halinde gereğinin yapılacağına yönelik demeçler, hak ve özgürlüklerin keyfi manada kısıtlanabildiği ve adaletin ayaklar altına alındığı anti demokratik devletlerde vuku bulan olaylardır. Yargı kararlarının tartışılması mümkündür ama yasaları yok sayan ve yargıyı hedef haline getiren bir yerden açıklama yapılması hukukun ortadan kaldırılmasına neden olur. Bu da demokrasiye dayanan sistemin yok edilmesi ile sonuçlanır.

Özellikle Mahkemelerin hukuka uygun ve adil karar verebilmesinin en önemli güvencesi, kuvvetler ayrılığına dayanan yargı bağımsızlığıdır. Bu noktada gerek biz hukuk uygulayıcılarının gerekse toplumun tamamının, yargının bağımsızlığına ve demokrasiye sahip çıkması gerekir. Karanlığın daha da ülkemize yerleşmemesi için yarını beklemeden bugün tepkimizi en güçlü şekilde göstermeliyiz.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi

Lefkoşa Mahalli Barosu

Güzelyurt Mahalli Barosu

Girne Mahalli Barosu

Mağusa Mahalli Barosu

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