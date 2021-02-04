Başbakan Ersan Saner: "2020 mükellefiyetlerini yarın tamamlıyoruz"

Başbakan Ersan Saner, BRT’de Aziz Karaaziz, Baykan Gürses Özdağ, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtlıyor.

Başbakan Saner, Koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri değerlendirerek, sağlık sisteminin hizmet veremeyecek noktaya gelmemesi için bu kararların alındığını açıkladı.

Koronavirüsün ilçe bazında yayılma oranını açıklayan Saner, vakaların yüzde 50’sinin Girne’den, yüzde 20-30 civarının Lefkoşa’dan yüzde 9’unun Mağusa’dan, yüzde 3-4 İskele ve yine yüzde 3-4 oranında Güzelyurt’tan saptandığını açıkladı.

Saner, istatistiki bilgileri değerlendirmelerinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte bugün açıklanan kararların alındığını belirtti.

Koronavirüs vakalarında rekor sayıların açıklandığını ancak rekor test sayısına ulaşıldığını belirten Saner, son 24 saatte 6 bin 937 PCR testi yapıldığını anımsattı.

Saner, test ve vaka sayısının 1.50 seviyesinde seyrederken, rekor test sayısına rağmen bugün 1.15’lere indiğini kaydetti.

PCR testleriyle gelen soru üzerine Saner, sokağa çıkma yasağı ilan edildi diye testlerin iptal olmayacağını, Sağlık Bakanlığı’nın testlerle ilgili gerekli duyuru yapacağını dile getirdi.

PCR test kitleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Saner, "Olsaydı bugün 7 bin civarı test yapmazdık" diyerek, yarın 50 bin test kitinin geleceğini belirtti. Toplantı sonrası yaptığı açıklamayı işaret eden Saner, 3 PCR test cihazı ve 150 bin adet test kiti alınacağını aktardı.

Aşıyla ilgili Türkiye ile çalışmaların yapıldığını belirten Saner, "Devletten devlete nasıl olabilir diye düşünüyoruz. Devletten devlete olmadığı sürece pek fazla bir şey yapamayacağımızı söyleyebilirim. Aşı konusunda net bir şey söylemek için elimizde belirgin donelerin olması gerekir" dedi. Saner, Türkiye ile yapılan görüşmelerde 500 bin aşıya ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Devleti dahi kapattık" diyen Saner, online marketlerin hizmet vermeyeceğini söyledi, mahkemelerin de kapalı olacağını sözlerine ekledi.

8 Şubat -12 Şubat arası bankaların kapalı olacağını ve çeklerin işleme girmeyeceğini belirten Saner, çeklerin ve kredilerin 15 Şubat’a kadar ötelendiğini söyledi.