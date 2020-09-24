Başbakan Ersin Tatar Döveç Group’u ziyaret etti

TATAR: "HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE EV KARANTİNASI VAR"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, ülkemizin önde gelen inşaat şirketlerinden Döveç Group’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç ziyaretteki konuşmasında, “Böylesi bir dönemde ülkeyi idare etmek herkese nasip olmaz, herkes yapamaz. Bu pandemi dönemini biz çok güzel atlattık her ne kadar sıkıntılar yaşasak da dünya bazında çok iyi bir performans sergiledik bu anlamda sağlık çalışanlarına, bakanlara ve sizlere çalışmalarınızdan dolayı minnettarız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, “ 1Temmuz’a kadar olan süreç çok daha zordu çünkü bilinmiyordu, bizlerinde altyapımız gelişmiş değildi çünkü ilk kez dünya böyle birşey yaşıyor bizim ülkemizde de yatak, solunum cihazı, pandemi hastanesi, kitler ve testler için hazırlıklı değildik. Sağlık altyapısı olarak şu an için çok daha iyi durumdayız çünkü yaptığımız yatırımlar yaptığımız acil durum hastanesi tamamlanacak, sağlık çalışanlarımızında kapasitesini arttırdık çok daha iyi bir kadro ile bu testler yapılıyor hergün 2000’in üstünde testler yapılıyor bu işi daha iyi ve özverili bir şekilde yönetiyoruz. Şimdi hükümetin gündeminde ev karantinası vardır,Maliye Bakanımızın verdiği bilgiye göre ayda 30 milyon tl maliyeti var. Ev karantinasıda gündemimizdedir kontrolü yapacak olan devlettir ceza yasasıda geçmiş bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs pandemiyi iyi yönetti, sağlık alt yapısı da devlet hastaneleri ve özel sektör hastaneleri ile birlikte onlarda sigortalı olana hizmet verebiliyor yani yabancılara dışardan gelip buraya yerleşenlere konut alan insanlara sağlık alt yapısı yeterli olabliyor buda bir güvencedir” dedi. (MHA)