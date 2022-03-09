Başbakan Sucuoğlu: Yalanları yalanlamaktan usandık

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kanal T’de canlı yayınlanan “Açık Oturum” Programı’nda Dilek Kırıcı’nın sorularını yanıtladı.

Başbakan, hükümet oluşumu, bakanların atanması, Türkiye ile ilişkiler ve bazı basın yayın organlarında yaratılan yalan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“MECLİS BAŞKANLIĞI İLE KRİTİK BİR EŞİĞİ AŞMIŞ BULUNUYORUZ”

Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı olma süreciyle ilgili soru üzerine Sucuoğlu, kendisinin takdiri ve UBP Meclis Grubu kararınca, Zorlu Töre adını belirlediklerini, İdare Amiri, Meclis Komiteleri, AKPA Heyetlerinin de grup kararıyla belli olduğunu söyledi.

Süreci öngördüğünü ancak kapalı oy yönteminde, vekillerin vicdanlarıyla hareket ettiklerini belirten Sucuoğlu, sonunda müdahale ettiğini ve meclis grubunu seçim sırasında toplantıya çağırarak durumun önemi konusunda uyardığını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, “ Bu seçim kritik bir eşikti. Bunu bekliyordum zaten. Benimle ilgili bir durum kesinlikle yok. Başka nedenler vardı. Konuyu fazla açmak istemem. Ama önemli bir eşiği geride bıraktık. “ dedi.

Sucuoğlu, Meclis komitelerinde hükümet üyesi UBP’nin üyelerinin sayesinde kararların oyçokluğu ile geçebileceğini de hatırlattı.

“BAZILARI ALDIKLARI ÖDEV GEREĞİ, İLİŞKİLERİ BOZMAK VE GERGİNLİK YARATMAK İSTİYOR”

Antalya Diplomasi Forumuna davet almadığı ile ilgili basında çıkan bazı haberlere çok sert tepki gösteren Başbakan Sucuoğlu, “ Bir deli kuyuya bir taş atar, 50 tane akıllı bazen çıkaramaz” Dedi.

Antalya Diplomasi Forumu’na 10 Şubat 2022 tarihinde aldığı yazılı daveti kamuoyu ile paylaşan Sucuoğlu, “Yalanları yalanlamaktan usandık” diye konuştu.

Başbakan konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Belli kişiler, aldıkları ödev gereği, ilişkileri bozmak ve gerginlik yaratmak istiyor. Bunlar belli kişilerdir. Ama üzücü olan, basında aklıbaşında olanlar da bunlara inanıyor ve alıp paylaşıyor. Utanmadan yalan haber yazılıyor. Kim olduğunu biliyorum. Dün utanmadan meclise geldi. Kendisine gerekeni söyledim. Burada konu Faiz Sucuoğlu değil. Makam. Ayıptır. Senin haddine mi ? Bu gazetecilik değildir. Yalan yazılıyor daha da üzücü olan bu yalanlara insanlarımız inandırılmaya çalışılıyor, yorumlar yapılıyor...” diye konuştu.

Sucuoğlu, sürekli yalan haber yaymaya çalışan 2-3 kişiye, halkın ve çoğunluktaki güvenilir basının kulak asmamasını istedi.

Basında, her görüşten çok sayıda isimle sürekli irtibat halinde olduklarına işaret eden Sucuoğlu, gelen soruları mutlaka yanıtlamaya çalıştığını, ancak huzursuzluk çıkarmak isteyenleri de iyi bildiklerini ve bunu hoş karşılamadıklarını söyledi.

“KABİNEDE TECRÜBEYE ÖNCELİK VERMEK İSTEDİM”

Kabine ile ilgili detayların sorulması üzerinde de Sucuoğlu, benzersiz bir ekonomik sürecin ilerlediğini, ilk etapta tecrübeli isimlere öncelik vermek istediğini söyledi.

Sucuoğlu, “ İlk kez 9 yeni vekilimiz meclise girdi. Teamül gereği mecbur kalmadıkça yeni isimlerden bakan atanmamıştır. Bize büyüklerimiz ‘ Önce Meclisin tozunu yutmanız gerekir’ demişti. Yenilerin belli bir süre tecrübeye ihtiyacı var. 9 yeni arkadaşımızın iyi yetişmelerini istiyoruz. Yasaların içeriği, komite çalışmaları, kürsü hakimiyeti, muhalefete kapsamlı yanıt. Yeniler bir süre tecrübe kazanmalı. 24 Vekilli partide, 9 adayımızı harcatmayız. 9 Arkadaşımız da çok dolu ve bilgili. Mesleklerinde çok başarılı.” Diye konuştu.

UBP’nin kurumsal ve tarihsel geçmişinden aldığı güçle, hükümeti yürüteceğine işaret eden Sucuoğlu, 5 yıllık görev süresi içinde kabinede değişiklik ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “ Bu bir bayrak yarışıdır. Başarısızlık, adapte olamama durumu ortaya çıkarsa, değiştirme görevi bana düşer. Koalisyon Hükümeti 5 yıllıktır. UBP bacağında 5 yıllık süre içinde bayrak yarışı devam edecek. Yeni arkadaşlarımız da tecrübe edindiğinde görev alacak. Bu gayet doğal. Kendini yenileme, sinerji lazım. Süreç içerisinde, bir ya da iki değişiklik mümkün. Kabine içinde ahenk bozulmamalı. Ama altını çizeyim. Değişiklik, gerekirse olacak.” dedi.

Bakanların performansını anketlerle değerlendireceklerini yineleyen Sucuoğlu, bakanlıkta ortaya konulacak verim ve vatandaşın görüşüne sürecin ilerleyeceğini vurguladı.

Sucuoğlu, “ Yalan makinelerine inanmayın. 3-5 gün içerisinde, kısa vadede, çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak. Çok benzersiz bir süreç yaşıyoruz. Savaşın içindeyiz. Gıda, hammadde sıkıntısı var. Yükümüz ağır. Bu ağır görev içerisinde, görevini iade etmek isteyen olursa, o zaman değişiriz. Ama kehanet yürütmem. Herkes görevinin başında ” dedi.

Soru üzerine Tahsin Ertuğruloğlu’nun çok değerli bir isim olduğunu, UBP’de başkanlık yaptığını, yakın dostlukları bulunduğunu hatırlatan Sucuoğlu, şu an için bir görevi olmadığını söyledi.

Türiye ile bir kriz yaşandı mı sorusuna da Başbakan Sucuoğlu, “ Türkiye isim bazında şöyle olacak diyen bir devlet değildir.Olur mu öyle şey? Dünya devleti, durup isim üzerinde mi konuşacak. Ama bölgesel bir güç olarak Anavatan Türkiye için politikalar önemlidir” diye konuştu.

Sucuoğlu, Anavatan Türtkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın birlikte yürüttüğü egemen eşitlik temelinde çözüm politikasına UBP ve hükümet olarak tam destek verdiklerini söyledi.

HÜKÜMET ÇALIŞMALARI

Hükümetin gündeminde en önemli gündem maddesinin şu an için yere yönetimler reformu olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’nda konunun ele alındığını açıkladı.

Sucuoğlu, “ Kabineye kapsamlı sunum yapıldı. 4 Yasa Tasarısı konuyla ilgili hazır. Bir pakert hazırlanmıştır. Belli aralıklarla geçmesini istiyoruz. 28 Belediyede ciddi maddi sıkıntı vardır. Elimizi taşın altına koyacağız. Kapatma değil, beldiyeleri bütünleştirme istiyoruz. Çalışanların maaş ve özlük haklarını dikkate alan bir sistem istiyoruz. Belediyeleri bir çatı altına toplamak, güçlerini vatandaşa daha kaliteli hizmet için birleştirmek daha iyi olacaktır. Özellikle bazı belediyelerin ayakta kalması için bu adımları atmak zorundayız” dedi.

“BELEDİYELER KAPANMAYACAK, BÜTÜNLEŞECEK”

Belediyelerin kapatılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Sucuoğlu, belediyelerin bütünleşeceğini, çalışanların işsiz kalmasının sözkonusu olmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, yerel yönetimler reformu ile belediyelerin görev ve gelirlerinin artacağının altını çizdi.

20 Bin Nüfüslu Gönyeli’nin Lefkoşa’dan ayrı kalacağının görüldüğünü ifade eden Sucuoğlu, UBP Lefkoşa Belediyesi adaylığı için de “henüz erken” dedi.

Yerel seçimlerle seçim yasaklarının başlayacağını, 2 aylık bir kayıbın daha olacağını kaydeden Sucuoğlu, böylesi kritik bir ekonomik ve mali tablo öncesinde bu zaman kaybını kabullenemediğini vurguladı ve “ Bunu konuşmak lazım” diye konuştu.

“BEN DEĞİL BİZ ANLAYIŞI HER KESİMDE HAKİM OLMAYA BAŞLADI”

Başbakan Sucuoğlu, ekonomik örgütlerle istişare ve diyaloğu artıracaklarını belirterek, “ Herkesin ben değil biz demeye başladığını görüyorum. Bu da beni gelecek için çok umutlandırıyor” diye ekledi.

Enerjinin kara delik haline geldiğini, 3-4 kat zararına satan bir kurumun dünyada benzeri olmadığını ifade eden Sucuoğlu, zammın olmaması halinde karanlık geleceğini, ancak Temmuz Ayı’na kadar da fiyatşandırmada başka alternatif gündeme geleceğini, akaryakıt fiyatlarında da indirim beklendiğini söyledi.