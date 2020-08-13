Başbakan Tatar, Anadolu Ajansının 100. Yılını kutladı

Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yılını kutladı.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı dün telefonla arayan Tatar, kurumun 100. yılını kutlayarak, başarı dileklerini iletti.
Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yılını kutladı.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı dün telefonla arayan Tatar, kurumun 100. yılını kutlayarak, başarı dileklerini iletti.
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