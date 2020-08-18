Başbakan Tatar: Bu saatten sonra kapatma söz konusu olamaz

Başbakan Ersin Tatar pandeminin, ekonomik yaşamda yarattığı sorunlara rağmen, normalleşme sürecinde atılan adımların ekonomide hareketliliği sağladığını söyledi.

“Bu saatten sonra kapatma söz konusu olamaz” diyen Tatar, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, tedbirler alınarak sürecin yönetileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda ek tedbirlere yönelik kararlar alındığını anımsatan Tatar, KKTC’de yaşamı korumak ve güvenilir ortamı devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, bu noktada halkın duyarlılığının da şart olduğunu vurguladı.

Hastanede COVID-19 hastalarına yönelik özellikle ağır hastalar için 100’den fazla yatak bulunduğunu dile getiren Tatar, ülkede şu an için ağır hasta bulunmadığını söyledi.

Asemptomatik hastaların ve temaslıların izole edildiğini söyleyen Tatar, temaslı takip ekiplerinin toplumu korumak adına titiz çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tatar, salgının yayılmasını önleme noktasında toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.