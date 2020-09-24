Başbakan Tatar DAÜ’yü Ziyaret Etti

Başbakan Ersin Tatar bugün saat 9.30’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında, “ Sayın Başbakan ziyarete gelerek bizleri onurlandırmıştır. Pandemi süreci ile ilgili çeşitli gelişmeler var, bu zamanda da hükümetimizin almış olduğu kararlar ile salgının kontrol altında olduğunu görüyoruz. Umudumuz bu sürecin düzgün bir şekilde el birliği ile atlatılmasıdır” dedi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr .Erdal Özcenk, “6-7 aydan bu yana koronavirüs ile tüm dünya olağanüstü bir durum yaşamaktadır. Bizlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak mağdur olduk bağzı konularda gurur ilebunu söylemek isterim ki hükümetimiz bu krizi başarı ile yönetmiştir. Bütün ülkelerde ölüm oranı yüksek iken bizde binde üç civarındadır. Vakalar azaldıkça bu rakam binde ikilere düşecektir. Tabi bu başarıda hükümetimizin, ada olmamızın ve kapıların kontrol edilmesinde önemi vardır. Yeni bir dalga gelme öngörüşü ile önümüzdeki şubata kadar online olarak olmasını öngörüş verdik. Bizim istediğimiz uçak sayısı artabilir mi?, uçak fiyatları düşebilir mi? Karantina konusunda bizlere yardımcı olunabilir mi? Uçaklar açılırsa karantinalı bizler aldığımız kararın tekrar görüşülmesini istemekteyiz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son günlerde online ve yüz yüze eğitim meselesi tabii ki kamuoyunu da meşgul etmektedir. Bizim temennimiz ve dileğimiz yapacağımız çalışmalarla, sizlerle bir takım değerlendirmelerle bu öğrencileri buraya getirmektir. Bütün üniversiteler için bu geçerlidir farklı düşündüğümüzü düşünmüyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde böyle düşündüğünü biliyorum. Gazimağusa esnafının, buradaki iş dünyasınında bu öğrencilerin tekrar buraya gelmesini istediklerini de biliyorum çünkü ekonomik olarak çok önemlilerdir. Şuan da Eğitim Bakanımız ile Ulaştıma Bakanımız da sürekli olarak bu öğrenciyi nasıl buraya tekrar geri getireceğini konuşuyorlar. İnanıyorum ki bunu aşacağız, sizlerinde yurtları vardır, konaklama yerleriniz vardır. Bu öğrencilerimizin buralarda kalmaları suretiyle devletinde denetimi ile bu süreci atlatmak lazım” ifadelerini kullandı.