Başbakan Üstel: Kulüplerimize Elimizden Gelen Katkıyı Sağlamaya Devam Edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel Küçük, Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Münür Özler ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Başbakan Ünal Üstel’e kabülünde spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel kabülde yaptığı konuşmasında Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü başkanı ve yönetim kurulu misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üstel; “Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü bizim için çok değerlidir. Spor kulüplerimizin varlığını sürdürebilmesi ve gençlerimizi spor aktivitelerine yönlendirip oralarda kümelenmesini sağlamak adına gerek Başbakanlık olarak gerekse Spor Dairesi olarak imkanlarımız dahilinde elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde yeni görev alan Başkan Münür Özler ve yönetim kuruluna başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı Münür Özler de konuşmasında, “Bu yoğunlukta bize vakit ayırdığı için Başbakanımız Ünal Üstel’e teşekkür ederiz. Bizler Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nü yaşadığı zor dönemden kurtarmak için bu göreve talip olduk. Desteğiniz bizler için çok önemlidir” dedi.