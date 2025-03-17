Başbakan Üstel: Spekülasyonlara İtibar Etmeyin

Başbakan Ünal Üstel, bazı yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Üstel, "Son günlerde bazı basın organlarında, şahsıma atfedilen ve gerçeği yansıtmayan ifadeler üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler yer almaktadır.

Üstel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Son günlerde bazı basın organlarında, şahsıma atfedilen ve gerçeği yansıtmayan ifadeler üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler yer almaktadır. Özellikle, “Savcılıkta bazı isimler korunuyor” şeklindeki sözleri söylediğim iddiası tamamen asılsızdır ve maksadını aşan bir yorumdur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hukuk devleti ilkesi geçerlidir ve savcılık, anayasal güvenceler çerçevesinde görevini bağımsız şekilde yerine getiren bir kurumdur. Ceza davalarının nasıl yürütüleceği tamamen anayasa ve yasalar çerçevesinde belirlenmiş olup, hiçbir kişi ya da makamın bu süreçlere müdahale etmesi söz konusu olamaz.

Bu vesileyle, savcılık makamına olan güvenimizin tam olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan bu tür spekülatif haberlere itibar etmesin.