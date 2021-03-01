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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, basın örgütlerinin yürüyüşüyle ilgili konuştu

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“Kıb-Tek’te yıllarca nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanan ihalelerle ilgili söz söylemeyen El-Sen’in şu anda böyle yapmasının nedeninin açık olduğunu” dile getiren Arıklı, “ortada bir şebeke var” dedi.
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, basın örgütlerinin yürüyüşüyle ilgili konuştu

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Geçen hafta bir televizyon kanalına bağlanan El-Sen Genel Başkanının “abartılı ve abuk sabuk” ifadelerle adeta kendisine “kin kustuğunu” söyledi ve daha yapılmamış bir ihale hakkında kendisine “şahsi saldırılar” yapıldığını kaydetti.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Kendini savunmak için bağlandığı programda sunucu Muazzez Gazihan’ı rencide ettiğini, bunu fark ederek özür dilediğini ve kendisine çiçek gönderdiğini söyleyen Arıklı, sosyal medyadan da özür mesajı yayınladığını kaydetti, Muazzez Gazihan’ın “kızı gibi” olduğunu belirtti.

“Buna rağmen konuyu abartarak yürüyüşlerle protesto etmenin manidar olduğunu” dile getiren Arıklı, “bunun nedeninin Kıb-Tek’te yıllardır süren vurgunla ilgili nihayet soruşturma yapılmaya başlanması olduğunu” söyledi.

“Kıb-Tek’te yıllarca nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanan ihalelerle ilgili söz söylemeyen El-Sen’in şu anda böyle yapmasının nedeninin açık olduğunu” dile getiren Arıklı, “ortada bir şebeke var” dedi.

Basın-Sen’in de El-Sen’e destek vermek için böyle bir yürüyüş yaptığını kaydeden Arıklı, yaptığı hata nedeniyle zaten özür dilediğini, bundan da asla gocunmadığını kaydetti.

Burada yapılması gerekenin Kıb-Tek’e sahip çıkmak, elbirliğiyle Kıb-Tek’teki usulsüzlüğün üzerine gitmek olduğunu söyleyen Arıklı, ilgili raporun açıklanmasıyla konunun açıklığa kavuşacağını belirtti.

Arıklı, 2-3 şirketin Kıb-Tek’in kanını emdiğini, birilerinin buna dur demek istediğinde de bu olayların yaşandığını anlattı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay yerinden söz alarak, bugün Mali Polis’in Kıb-Tek’te yaptığı incelemenin kendisinin bakanlık döneminde yaptığı bir başvuru sonucu gerçekleştirildiğini anımsattı ve Arıklı’dan polis süreçlerinin takipçisi olmasını istedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yerinden söz alarak, El-Sen’in iddialarından rahatsız olunduysa hukuk yoluna gidilebileceğini, basın mensuplarına bu tavırla yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, yeni şartnamedeki sıkıntılar hakkında geçen hafta yaptığı konuşmaya işaret etti, bu konuda bilgi istedi.

Arıklı da Şahiner’in konuşması sonrası şartnamenin düzeltilmesi hakkında gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Et fiyatları konusunda yapılan eleştirilerin doğru olduğunu anlatan Arıklı, bir kişinin Güney’de şirket kurduğunu ve yurt dışından et getirerek ülkeye kaçak et soktuğunu belirtti.

Aynı şirket yetkililerinin piyasa fiyatını artırmak için canlı hayvan fiyatlarını yükselttiğini de anlatan Arıklı, kaçak etten milyonlarca lira para kazandığını söyledi.

Bunun, Tarım Bakanlığı ile birlikte çözülmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, hem yasal düzenleme hem de belki ülkeye canlı hayvan getirilmesinin gündeme gelmesiyle bu konunun çözülmeye çalışılabileceğini anlattı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yerinden söz alarak, canlı hayvan ithalatının hem hastalık denetimi hem de hellim üretimi açısından çok hassas bir konu olduğunu belirtti.

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