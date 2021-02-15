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Başbakanlık Covid-19 vakalarının mesleki analizini yaptırdı

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Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihleri arasında ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’  yaptırdı.
Başbakanlık Covid-19 vakalarının mesleki analizini yaptırdı

Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihleri arasında ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’  yaptırdı.

Rapordaki analiz sonuçlarına göre 179 kişi ile bulaştan en çok etkilenen kesim ev hanımları olarak kayda geçti. Araştırma İlk ve Orta Öğrenimdeki öğrencilerin de bulaştan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu.

Bugüne kadar 159 öğrenci Kovid 19 bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı. Bulaşta 4’üncü sırada ise Otel ve Casino çalışanı 96, 5’inci sırada ise 83 kişi ile işsizler yer alıyor.

Okul öncesi 76 çocukta bulaşa rastlanırken, sağlık kurumu çalışanı ( ofis, temizlik dahil) 64 kişi, özel şirketlerdeki 55 ve  restaurant büfe gibi iş yerlerinde çalışan  46 kişi bulaştan etkilendi.

Yüksek öğrenimde bulaştan etkilenen öğrenci sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. Diğer meslek gruplarındaki bulaş rakamları ise söyle: “38 asker, 37 kamu çalışanı, 37 gıda imalat ve dağıtımında çalışa, 33 belediye çalışanı, 27 banka çalışanı, 23 inşaat işçisi veya yönetici, 23 market/ kasap çalışanı, 23 öğretmen, 22 otomotıv çalışanı, 14 polis, 13 seyyar çalışan, 12 güzellik salonu & kuaför çalışanı, 11 mağaza ve butik çalışanı, 11 eğitim kurumu çalışanı, 10 sendika / birlik çalışanı, 8 tarım & hayvancılık çalışanı”

Araştırma ile ilgili yapılan açıklamada bunun sektör bulaş analizi olmadığı, yalnızca Covid-19 vakalarının mesleki verilerini içerdiği kaydedildi. 

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