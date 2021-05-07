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Başhekim: Randevu alıyorlar, hastaneye gelmek yerine sokakta geziyorlar

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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, ‘tam kapanma’ sürecinde randevu alıp gelmeyenler olduğunu ve bu kişilerin genellikle sokakta dolaştıklarını söyledi.
Başhekim: Randevu alıyorlar, hastaneye gelmek yerine sokakta geziyorlar

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, ‘tam kapanma’ sürecinde randevu alıp gelmeyenler olduğunu ve bu kişilerin genellikle sokakta dolaştıklarını söyledi.

Van’da, ‘tam kapanma’ sürecinde hastanelerden randevu alıp, muayeneye gitmeyenlerin oranı verilere yansıdı.

Çelik şunları söyledi: “Şu an örneğin; 5 bin kişi randevu aldı fakat bunun 1480’i randevusuna gelmedi. Sadece bizim hastanemizde randevu alıp gelmeyen 480 kişi. Yani bu 480 kişi, randevu alıp aslında hastaneye gelmeme niyeti olan belki de sokakta gezen kişiler. Yani MHRS’den randevu alıp gelmeme, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi için söylüyorum; yüzde 9.6. Bence biraz yüksek bir oran. Vatandaşa da sesleniyorum. Randevu alıp hastaneye gidiyormuş gibi gösterip, dışarıda dolaşarak risk oluşturmamak gerekiyor.” 

 

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