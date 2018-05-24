  • BIST 102.215
  • Altın 200,623
  • Dolar 4,7776
  • Euro 5,6075
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir: "TAK bize sansür uyguluyor"

» »
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir: "TAK bize sansür uyguluyor"
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir: "TAK bize sansür uyguluyor"

İşte o açıklama;

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugünkü Anastasiadis görüşmesinin haberini hem Rum basınına hem de bizim basına geçtik ancak ne yazık ki Rum basını iki toplumlu barış inisiyatifine en ufak bir sansür uygulamazken, TAK bize sansür uyguluyor ve Anastasiadis’in bizlere yaptığı açıklamayı geçmeyeceğini tarafımıza iletiyor... Kimdi o hükümetlerin değil de bağımsız yayın kuruluşları safsatasını söyleyenler????”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sol Hareket, ekonomik önerilerde bulundu24 Mayıs 2018 Perşembe 16:39
  • Değirmenlik-Alevkayası yolunun güney kısmında yangın24 Mayıs 2018 Perşembe 16:35
  • Başbakan Erhürman: “Kısa vadeli tedbirlerin bugün-yarın hayata geçme olasılığı yüksek”24 Mayıs 2018 Perşembe 12:44
  • Sigara Projesi Yakın Doğu Kolejine “Kısa Film Yarışması”ndan birincilik getirdi24 Mayıs 2018 Perşembe 11:59
  • Kuzey Kıbrıs Rallisi kayıtları açıklandı24 Mayıs 2018 Perşembe 11:16
  • KTOEÖS'ten Eğitim Bakanlığı'na 10 soru24 Mayıs 2018 Perşembe 11:07
  • Kema Vakfı’nda görev değişimi24 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTSO arasında protokol imzalandı24 Mayıs 2018 Perşembe 10:49
  • “KTHY binasına iki ihalede de alıcı çıkmaması düşündürücü”24 Mayıs 2018 Perşembe 10:47
  • İş imkanı24 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti