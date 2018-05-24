Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir: "TAK bize sansür uyguluyor"

İşte o açıklama;

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugünkü Anastasiadis görüşmesinin haberini hem Rum basınına hem de bizim basına geçtik ancak ne yazık ki Rum basını iki toplumlu barış inisiyatifine en ufak bir sansür uygulamazken, TAK bize sansür uyguluyor ve Anastasiadis’in bizlere yaptığı açıklamayı geçmeyeceğini tarafımıza iletiyor... Kimdi o hükümetlerin değil de bağımsız yayın kuruluşları safsatasını söyleyenler????”