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BASIN-SEN: “Gerekirse Yargı Yoluna Başvuracağız”

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BASIN-SEN: “Gerekirse Yargı Yoluna Başvuracağız”
BASIN-SEN: “Gerekirse Yargı Yoluna Başvuracağız”

Basın-Sen, Kıbrıs Medya Grubu bünyesinde, farklı birimlerde çalışan 26 basın emekçisinin işten durdurulmasından duyduğu üzüntüyü belirterek,  işten durdurulan basın emekçilerinin haklarını aramak için gerekli girişimleri yapacağını, gerekirse yargı yoluna başvuracağını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada  Basın-Sen’in  geçmiş dönemlerde Kıbrıs Medya Grubu içerisinde yaşananları bir çok kez dile getirdiği, Kıbrıs Medya Grubu bünyesinde çalışan emekçilerin haklarını korumak adına açıklamalar yaptığı  ve birçok kez yargı yoluna başvurduğu belirtilerek,  bugün bu kurumda çalışan 26 emekçinin işsiz kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Kıbrıs Medya Grubu’nda yaşanan  sürecin acı sonuçlanacağının  birçok  kez merciler ile de paylaşıldığı ve  kurumun haklarını korumak adına adımlar atılmasının  talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “ ülkedeki iktidarların yürütmüş oldukları siyasetin; özgür ve güçlü medya organlarını yaşatmak yönünde olmadığından, tüm uyarıların  görmezden gelindiği , zamanında müdahale edilmediği,  Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun önceki gün tüm medyayı hedef göstererek yaptığı açıklamaların  da bu düşünce yapısının dışa vurumu” olduğu ileri sürüldü.

İçinden geçilmekte olunan pandemi ve ekonomik kriz döneminde, yıllarca saat mefhumu gözetmeksizin haber peşinde koşan, herkesin evlerinde ailesi ile oturduğu zamanlarda matbaada gazetenin basımını yetiştirmeye çalışan, günün ilk ışıklarına kadar basılan gazeteleri bayilere dağıtan basın emekçilerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten durdurulmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığı vurgulanan açıklamada, kabul edilmesi gereken tek  gerçeğin  bu basın emekçilerinin Kıbrıs Medya Grubu gibi köklü ve güzide yayın organlarından birini sahiplenip, kurumu yaşatmak ve daha iyi yerlere taşımak adına canla başla çalıştıkları olduğu kaydedildi.

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