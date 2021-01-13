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BASIN-SEN Şener Levent davasıyla ilgili Avrupa Gazeteciler Federasyonu'na mektup yazdı

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Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Avrupa Gazetesi GEnel Yayın Yönetmeni Şener Levent hakkında Türkiye’de açılan davayla ilgili Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na bir mektup gönderdi.
BASIN-SEN Şener Levent davasıyla ilgili Avrupa Gazeteciler Federasyonu'na mektup yazdı

Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Avrupa Gazetesi GEnel Yayın Yönetmeni Şener Levent hakkında Türkiye’de açılan davayla ilgili Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na bir mektup gönderdi.

12 Ocak tarihinde gönderilen mektupta, Şener Levent’in Türkiye tarafından çok sayıda adli kovuşturmaya maruz kaldığı ifade edilerek, destek çağrısında bulundu.

Federasyonlara gönderilen açıklama şöyle:

Sevgili meslektaşlarımız,

Kıbrıs Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent'in Türk hükümeti tarafından hala hedef gösterildiğini ve çeşitli şekillerde zulüm gördüğünü sizlere bildirmek istiyoruz.

Şener Levent, resmi ve gayri resmi zulmün hedefi olmuştur ve Türkiye’nin Kıbrıs’a ilişkin politikaları hakkındaki eleştirel haberciliği nedeniyle çok sayıda adli kovuşturmaya maruz kalmıştır. Meslektaşımızın bugüne kadar maruz kaldığı tüm zulümler, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir.

Yakın geçmişte yukarıda bahsedilen zulümler için desteğinizi istedik. Cevabınız hemen geldi ve bunun için minnettarız.

Şimdi meslektaşımızın davasında yeni olan şey, Türk hükümetinin Şener Levent’in Afrika Gazetesi’nde yayımladığı üç makalesi için Türkiye’de yargılanmasının talep ediliyor olmasıdır. Bu talep kabul edilirse, meslektaşımız yıllarca hapis cezasına çarptırılma olasılığıyla karşı karşıya kalacaktır.

Şener Levent’in Türkiye’ye iadesinin kesinlikle engellenmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu nedenlerle sizleri meslektaşımızla bir kez daha dayanışma içinde olmaya ve çabalarımızda bize yardımcı olacak her türlü güçlü adımı atmaya çağırıyoruz. Çağrımıza bir kez daha yanıt vereceğinizden eminiz, şimdiden teşekkür ederiz.

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