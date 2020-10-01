BASIN-SEN,Ersin Tatar Hakkında yasal işleme başvuracak

Başbakan Ersin Tatar, demokratik bir tartışma ortamından kaçtığı için toplumdan özür dilemesi, hatta toplumsal irademizi pazarlık konusu haline getirdiği için adaylıktan çekilmesi gerekirken, haksız yere bir TV programcısını hedef alması ve hedef haline getirme çabası tarafımızca kabul edilemezdir.

Bahse konu TV programının yapımcısı ve sunucusu olan Mustafa Alkan’ı mesnetsiz ifadelerle suçlayan Tatar’ın düştüğü durum, hem Başbakan hem de bu toplumun liderliğine aday olan bir insan için büyük acizlik içermektedir. Sayın Tatar’ın bu duruşuna ve süreç içerisinde Mustafa Alkan’ın olgun tavrına tüm kamuoyu şahit olmuştur. O nedenle de bu konuda toplumsal yargı gerekli kararı vermiş durumdadır. Sayın Tatar’a tavsiyemiz hakkında hüküm veren toplumsal yargıya saygı duyması ve derhal hakkında yalan ifadeler kullanarak hedef haline getirmeye çalıştığı Mustafa Alkan’dan özür dilemesidir. Aksi takdirde üyemizin kabul etmesi durumunda ortaya attığı mesnetsiz iddialar nedeniyle Ersin Tatar hakkında gerekli yasal işlemin yapılması için yargıya başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.