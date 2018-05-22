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Başka para birimi gündemde...

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Türk lirasını resmi para birimi olarak kullanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), TL'de yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçişi gündemine aldı.
Başka para birimi gündemde...

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, bir takım ekonomik kararlar alındığını belirterek, “KKTC’nin birtakım yapısal sorunları var. Bir kısmı kendi içimizde çözebileceğimiz ve çözmemiz gereken sorunlardır” dedi. Erhürman, bunlar arasında kamu reformu, yerel yönetimler reformu ve maliyeyle ilgili yasal düzenlemeleri saydı.

"ÇOK RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER GÜNDEME GELEBİLİR":

 “Bir de maalesef yapısal olan ama bizim müdahale etmekte güçlük çektiğimiz sorunlarımız var” diyen Erhüman, sözlerine şöyle devam etti: “KKTC ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında döviz, petrol fiyatları yükseldi, TL değer kaybetti ve buna etki edebilmemiz takdir edersiniz ki mümkün değil. Maliyeyle, ekonomiyle ilgili bakanlıklarla sürekli toplantılar düzenliyoruz. Çok radikal denebilecek bazı değişiklikler gündeme gelebilir.”

"BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içindeyiz. TL meselesi ekonomiye çok ciddi etki ediyor. [Başbakan Yardımcısı] Recep Akdağ’la çok ciddi görüşüyoruz ve TL kullanmamız nedeniyle Türkiye’nin çok daha ciddi bir katkı koyması ve bunun yapısal hale gelmesi konusunda çalışıyoruz.”

"PARA BİRİMİ DEĞİŞTİRME ÖNERİLDİ"

“1-1.5 ay içinde Türkiye’deki seçim nedeniyle mesafe kat etmemiz mümkün değil ama çözüm çalışmalarımızı başlattık” diyen Erhüman, “Çeşitli öneriler var. Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masada. Bunları ‘yapacağız’ anlamında söylemiyorum. ‘Haydi bugün karar verdim de yapayım’ değil. Biz TL’nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye Cumhuriyeti ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERİ BEKLİYORLAR

KKTC’de Türk Lirası’ndan Euro’ya geçiş son zamanlarda toplum nezdinde sıklıkla tartışılan bir konu. Erhüman’ın açıklamalarına dek Kıbrıs Türk tarafı bu konu hakkında resmi bir tavır takınmamıştı. Ancak ekonomik krizin yoğunlaşması nedeniyle hükümet tavır değişikliğine giderken, Türkiye’deki seçimlerinin bitiminden sonra radikal inisiyatiflerin gündeme geleceği mesajını da vermiş oldu.

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