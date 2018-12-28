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Başkan Harmancı: “Bu bağış manevi olarak çok değerli”

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkemizde şu anda tek olan Kadın Sığınma Evi’ne katkılar sürüyor.
Başkan Harmancı: “Bu bağış manevi olarak çok değerli”

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkemizde şu anda tek olan Kadın Sığınma Evi’ne katkılar sürüyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Fetineyi Ararken” belgeseli Yönetmeni Yeliz Şükrü, filmin anlatıcısı Pembe Menteş ile Feminist Atölye(FEMA) adına Pınar Barlas’ı kabul ederek hem LTB Kadın Sığınma Evi çalışmaları hem de film hakkında görüştü. Görüşmede LTB Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Bilgen Anayasa ile Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz da hazır bulundu. 25 Kasım BM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde FEMA işbirliğinde Mağusa’daki Gençlik Merkezi’nde ve Girne’deki Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleştirilen gösterimlerde elde edilen bağışlar ile  filmin 25 Kasım 2018 tarihli sinema seanslarının geliri LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandı.

Şükrü: “Umarım bu bağış kadınlarımıza bir nevi katkıda bulunur”
Yönetmen Yeliz Şükrü “Fetineyi Ararken” belgeselinin Kuzey Kıbrıs’taki gösterimlerinin çok güzel geçtiğini belirterek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Şükrü, “Film aracılığı ile toplumumuzu geçmişle yüzleştirmek, yaralarımızın acısını paylaşmak,kadının çektiği zorluklar yanı sıra kadın gücü ve mücadelesi üzerine de ışık tutmaya çalıştık.”dedi. İki özel gösterim ve 25 Kasım tarihindeki sinemadaki tüm seansların gelirini LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışladıklarının altını çizen Şükrü  zor durumda olan kadınlara bir nevi katkıda bulunmuş olmayı umut ettiğini de sözlerine ekledi.

Başkan Harmancı: “Bu bağış manevi olarak çok değerli”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da geçmişin çok fazla aydınlatılamayan ve hakkında çok da fazla çalışma yapılmayan bu konuyla toplumun yüzleşmesini sağladıkları için tüm film ekibine teşekkür ederken hem 25 Kasım BM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde FEMA işbirliğinde gerçekleşen iki gösterimin hem de o günkü vizyon gelirinin LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanmasının maddi boyutunun yanında manevi da olarak çok büyük bir değeri olduğunu kaydetti.

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