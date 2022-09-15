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Basketbol Federasyonu basın ile buluştu

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Mevlit: İmza koyan, imzasını çeken ve hiç imza koymayan kulüplerin tümü bizim için eşittir
Basketbol Federasyonu basın ile buluştu

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, geleneksel hale getirdiği spor basını ile buluşmalarına bir yenisini ekledi. Lefkoşa Tonic House’da gerçekleştirilen basın buluşmasında Federasyon Başkanı Orhun Mevlit’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Tüzünkan, Ateş Farisoğlu, Av.Çağda Pehlivan, Uraz Şentürk ve Yurdakul Cafer yer aldı.
Başkan ve yöneticilerin açıklamalarının ardından soru cevap şeklinde devam eden basın buluşması fikir ve önerilerin alınması ile son buldu.
Toplantıda olağanüstü genel kurul için başlatılan imza kampanyası, Prolig başta olmak üzere liglerdeki son durum, devletin ödemediği katkı payları ve basketbolun gelişimi konusundaki projeler konuşuldu.

Mevlit: İmza koyan, imzasını çeken ve hiç imza koymayan kulüplerin tümü bizim için eşittir
Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, olağanüstü genel kurul istemi ile toplanan imzalar konusunda açıklamada bulunurken, tüzük gereği 3’te 2 olan geçerli imzanın toplanmadığını aktardı.
Mevlit, geçerli toplam imzanın 7 olduğunu, kendilerine gönderilen imza listesinde yer alan 2 kulübün oy hakkı olmadığının tespit edildiğini, 3 kulübün ise imzalarını geri çektiğini yazılı olarak federasyona ilettiğini belirtti.
Mevlit, imza koyan, imzasını çeken ve hiç imza koymayan kulüplerin tümünün kendileri için eşit olduğunun altını çizerken, 24 Eylül’de mali genel kurulları olduğunu, basketbol için çalışmaya devam edeceklerini, özellikle spor yönetimi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi beklentilerini vurguladı. 

Basketboldaki son durum yöneticiler tarafından paylaşıldı
Yönetim Kurulu Üyesi Uraz Şentürk, Prolig’de yeni sezon hazırlıkları konusunda spor yazarlarını bilgilendirirken, Ali Tüzünkan basketbol camiası içerisinde nitelikli muhalefetin kendilerini ileriye taşıyacak bir argüman olduğuyla ilgili düşüncelerini aktardı. 
Yöneticiler Yurdakul Cafer ve Ateş Farisoğlu da basketbolda yaşanan bazı gelişmeler konusunda merak edilen soruları cevaplarken, Av.Çağda Pehlivan, tüzük konusundaki sıkıntıları gündeme getirdi.

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