Başman : UBP tüm kadroları ile bir bütün halinde sahadadır

Başman, bölgelerde yaptığı konulmalarda özellikle UBP’de kavga olduğu yönündeki yorumlara da cevap vererek, “Tam aksine, Başbakan, bakanlar ve milletvekili kardeşlerim, örgütlerle bir bütün halinde çalışıyor. Kimse UBP oyları üzerinden hesap yapmasın, yanıldıklarını sandıkta göstereceğiz” ifadelerini kullandı.



Başman’a, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, bakanlar, milletvekilleri ve örgüt temsilcileri de eşlik etti.

Kalabalığa hitap ederken kendisini iyi anlatan bir anekdot ile konuşmasına başlamak istediğini belirten Başman, şöyle konuştu:

“Geçen günlerde Mesarya’da bir köyde bir abim konuşmamı yaptıktan sonra yanıma geldi. Ailemi çok iyi tanıyor. Bana “kurulu işin var, düzenin var. Bir şirketi alıp büyüttün, geliştirdin. Neden bırakıp da milletvekili olmak istiyorsun be oğlum” diye sordu.

İnanın beni çok şaşırtan ama çok hoşuma gide, kendimi de anlatmama fırsat tanıyan bir soru aslında. Duygulandım da. Çok teşekkür ettim. Cevabı belli aslında.

Bu ülke bizim, bu devlet bizim. Geri durmak olmaz. Sorumluluk almalıyız. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçan bir aile olmadık. Bu ülkenin her mücadelesinde, şehit olan dedem, mücahit ve yatırımcı babam, girişimci bir aile olarak da hiç geri durmadık.

Şimdi de siyaset aracılığı ile bu topluma hizmet etme şansı doğdu, yine geri durmayacağız. Ülke zor günlerden geçerken, 25 milletvekili, istikrarlı bir hükümetle zor bir dönemde görev almak önemli.

Yeni adımlara katkı koymak istiyorum. Uluslararası ticaret deneyimlerimizi, Fikirlerimizi, ekonomik, mali, finans, alanındaki tecrübelerimizi doğrudan paylaşma fırsatı istiyoruz.”

Başbakan ve milletvekillerine özel teşekkür

Konuşmasında kendisine gösterilen sevgi ve sıcak ilgiden duyduğu mutluluğu paylaşan Başman, şöyle devam etti:

Yeri gelmişken söylemek istiyorum. Her gittiğim bölgede beni yalnız bırakmayan başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve örgütlerimize sizin huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum.

Hiç kendimi yalnız hissetmedim. UBP içerisinde kavga olduğu, bu nedenle UBP oylarının diğer adaylara yöneleceğini düşünenler yanıldıklarını sandıkta görecek. Ben bu birlik ve beraberliği gördükçe, ne kadar doğru bir ekiple yoka çıktığımı daha iyi anladım.

İlk günden samimiyetle, kucaklayıcı tavırla, konuşmalarıyla, alanda yaptıkları çakışmalarda beni onurlandırıyorlar. İyi ki onlarla bu yola çıktım.

Birlikte, daha yapacak çok işlerimiz olacak. Daha da güçleneceğiz. UBP ve KKTC’nin gücüne güç katacağız, daha çok iş yapacağız.”