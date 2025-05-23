Başsavcılık, toplu taşımada İmamoğlu'nun görüntü, ses ve afişlerinin kullanılmasını yasakladı

23 Mart'tan beri tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer tutuklu belediye başkanlarının görüntü, ses ve fotoğraflarının metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasını yasakladı. Daha önce de afiş ve pankartların toplatılması istenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye gönderdiği yeni talimatla 23 Mart'tan beri tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer tutuklu belediye başkanlarının görüntü, ses ve fotoğraflarının metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasını yasakladı. Daha önce de afiş ve pankartların toplatılması istenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yeni bir talimat gönderdi. Talimatta, İmamoğlu’na ait ses, görüntü, fotoğraf ve videoların metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda kullanılmasına yasak getirildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Başsavcılık tarafından iletilen bu yeni talimat doğrultusunda, İBB’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları ve alanlarında Ekrem İmamoğlu’nu içeren hiçbir içeriğe yer verilmeyecek.

Daha önce 24 Mart tarihli bir başka yazıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen talimatta, İmamoğlu dahil 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların kamusal alanlardan kaldırılması istenmişti.

İmamoğlu, 19 Mart 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, ardından İBB’ye yönelik peş peşe operasyonlar başlatılmıştı. Son olarak bu sabah İSTAÇ ve KİPTAŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.