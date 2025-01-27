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Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu'na bilirkişi soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu'na bilirkişi soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği belirtildi.


Başsavcılık, İmamoğlu hakkında yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirildi.

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