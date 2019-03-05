Halkın Partisi Akdoğan ve Vadili halkı ile bir araya geldi



Dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile İçişleri bakanı Ayşegül Baybars ve Ulaştırma bakanı Tolga Atakan’ın katıldığı ziyarette, parti genel sekreteri Yenal Senin ile ilçe başkanı Süleyman Canatan ve HP milletvekillerinden oluşan geniş bir heyet yer aldı.



Muhtarların bölgeleri hakkındaki gelişmeler ve sorunlarla ilgili yaptıkları konuşmalar ile başlayan toplantılarda halkın yüksek katılımı dikkat çekiciydi.



Kudret Özersay konuşmasında, Kıbrıs konusunda bir süredir söylemekte oldukları işbirliğine dayalı çözüme yönelik adımların atılmaya başlanılmasının olumlu olduğunu söylerken, elektrikten telefona ve mayın temizliği konularında alınan kararların işbirliği yoluyla iki taraf arasında güven yaratılmasına bir katkısı olacağını belirtti. Bu gelişmelerin ilerleyene süreçte hidrokarbon ve suçluların iadesi gibi pek çok diğer konularda da ilerlemesinin iki toplumun birlikte adım atabilmesi açısından ümit verici olacağını belirtti.Elektrik fiyatları ile ilgili yöneltilen soru üzerine Özersay, elektrik kullanımında alternatifi olabilmesi adına çoklu tarifenin yeni dönemde faturaların rahatlamasında önemli bir alternatif olacağını söyleyerek mart sonuna kadar çoklu tarife uygulamasına geçileceğini müjdeledi. Ev işlerinde çamaşır bulaşık gibi çok elektrik çeken aletlerin düşük tarifeli saatlerde kullanılabileceği bir alternatif yaratarak faturaların düşürülmesi adına çoklu tarifenin bilinçli kullanıcı için elektrik faturalarını azaltabilme şansı doğuracağını belirtti.





Baybars: Alt yapısı eksik olan kırsal kesim arazilerine alt yapı götürme çalışmaları başladı.



Kırsal kesim arazilerinde bunca zaman altyapısız araziler dağıtıldığın hatta arazi değil resmen tarla verilerek üstülerine evlerini yapamayan insanların mağduriyetlerini giderebilmek için alt yapı çalışmalarının başladığını belirten İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkmenköy’de elektrik götürüldüğünü Dikmen’de elektrik alt yapısının başladığını Geçitkale ve Gaziköy’de de ilerlemenin başladığını belirtti. Vadili’de altyapısı hazır olan mevcut parsellerde de hak sahibi olup projesini getireceklere taahhüt ile imkanlar sağlanacağının müjdesini verdi.Baybars belediyeler reformuna da değinerek özellikle Mesarya’da belediyecilik hizmetlerinin daha çağdaş ve verimli olması için reform hazırlığı yapıldığını bu konuda kararlı olduklarını ve çok kısa zaman içerisinde belediyelerden alınan hizmetlerde rahatlama yaşanacağını belirtti.





Atakan: Yollarda bütünlüklü bir tamirat yapabilmek için yağışlı günlerin geçmesini beklemek zorundayız.



Dört aydır yoğun şekilde yağan yağmurlar sonucu yollarda kısmen oluşan tahribatlar ve çöküntüler için önlem alınması konusunda yönetilen soru karşılığında Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan yolların asfaltlama çalışmasının kalıcı olabilmesi için toprağın kuruması gerektiğini söyleyerek yağmurlar durmadan yapılan her çalışmanın bir süre sonra tekrardan üfelenme ve parçalanma ile yeniden onarım isteyeceğini bu nedenle canımızı sıkan çukurlardan kurtulmak için yağmurların duracağı günleri beklememizin gerektiğini söyledi.



Bakan Atakan: Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu’ndaki ara emri sorununda sona geldik.



Bölge halkının bir çoğunun iş için Lefkoşa’ya gidip gelirken trafikte çektiği sıkıntıda da rahatlanılacağını söyleyen Tolga Atakan, ‘bu yol hizmete girince Lefkoşa ve Hamitköy arasındaki yol geciktirilmeden tamir edilecek. KKTC genelinde buna benzer 10 nokta var. Oralardaki sorunlar da bu dönem içinde nihai sonuca erdiriliyor’ dedi.



Hükümet icraatları konusunda detaylı bilgi verilen toplantılarda bölge muhtarlarının da köyleri ile ilgili yapmış oldukları bilgilendirmelerle, katılan halkın sorularına yanıt verildi.