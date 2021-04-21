Baybars: Hükümet demokrasiye bir kez daha darbe vurmayı planlıyorlar.

"hiç görülmemiş şekil ve yöntemle kurduracakları bir AD-HOC komitede çoğunluğu sağlayarak hukuksuz bir şekilde muhalafeti susturmayı ve demokrasiye bir kez daha darbe vurmayı planlıyorlar."

İşte açıklama;

Demokratik teammülleri yok sayan, hukuksuzluğu bir yaşam felsefesi haline getiren, kendi parti tüzüklerini ayaklar altına alanlar, görülmektedir ki; edindikleri bu yeni anlayışı, Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil eden Meclisimize de taşımaktan bir an bile tereddüt etmemektedirler.

Yasaları, tüzükleri, ruhlarına uygun olmayan şekilde esneterek, işlerine gelmeyen seçimleri keyiflerine göre ertelemeyi başaranlar; şimdi, anayasamıza, seçim yasalarımıza, iç tüzüklerimize de göz dikmişler, onları ayaklar altına almak için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymaktadırlar.

Niyet bellidir. Bizlerle uzlaşmak, ara seçim yapılmaması için yaptığımız çağrılara zamanında yanıt vermek yerine, tarihte hiç görülmemiş şekil ve yöntemle kurduracakları bir AD-HOC komitede çoğunluğu sağlayarak hukuksuz bir şekilde muhalafeti susturmayı ve demokrasiye bir kez daha darbe vurmayı planlıyorlar.

Buradan açıkça ortaya koymakta fayda vardır. Her tür antidemokratik yola tevessül ederek kurduğunuz hükümet de, bu demokrasi ve siyaset anlayışınız da bu ülkede azınlıktır.

İyi ki siz de bu düşünce yapısı da azınlıktadır !