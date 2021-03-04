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Baybars: “Sanırım Turizm Bakanı hükümet etmenin nasıl olduğunu unuttu.”

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Turizm ve öğrenim konusunda da somut adımlar atılması gerektiğini dile getiren Baybars, bu konularda adım atılması için hükümetin kendi içinde de birlik olması gerektiğini kaydetti.
Baybars: “Sanırım Turizm Bakanı hükümet etmenin nasıl olduğunu unuttu.”

Daha sonra güncel konuşma için kürsüye gelen HP Milletvekili Ayşegül Baybars, “Dünyadaki salgın ve bizdeki etkileri” konulu konuşmasında, yaklaşık bir yıldır bir salgınla mücadele edildiğini dile getirerek, artık mücadelede çok daha tecrübeli olunduğunu belirtti.

Turizm ve öğrenim konusunda da somut adımlar atılması gerektiğini dile getiren Baybars, bu konularda adım atılması için hükümetin kendi içinde de birlik olması gerektiğini kaydetti.

Baybars, maaş ödemeleri ve kapanma konusunda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın farklı söylemlerinin halkta güven sorunu yarattığına dikkat çekerek, lokomotif sektör olan turizm ve yükseköğrenimde halen ne gibi plan yapıldığının bilinmediğini söyledi ve bu sektörlerde etkilenen kişilerin verilerinin olup olmadığını sordu.

Turizm Bakanı’nın muhalefetteymiş gibi cevaplar verdiğini dile getiren Baybars, “Sanırım Turizm Bakanı hükümet etmenin nasıl olduğunu unuttu.” ifadelerini kullandı.

Turizm taşımacılığı, acenteler ve bunlara bağlı sektörler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi isteyen Baybars, toplumun merak ettiğini ve Turizm Bakanı’ndan bir açıklama beklediğini kaydetti.

Bu işlerin, plansızlık ve vizyonsuzluk ile hareket edilecek işler olmadığını dile getiren Baybars, ortak ağız ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayşegül Baybars, sanayicilere ne gibi katkı yapıldığını da sorarak, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın hiç sıkılmadan kürsüye çıkarak protokolün içeriğinin merak edilmemesi gerektiğinin söylemesini eleştirerek, tüm hükümete ciddi anlamada silkinip kendine gelmeleri konusunda uyarı yaptı.

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