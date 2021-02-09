Baybars:“Hükümet karar almakta gecikmeseydi günlük 100 vakaya ulaşılmazdı’’

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, sektörlerin yavaş yavaş yeniden faaliyete geçebilmesi, seyahatlerin başlayabilmesi, kademeli açılmaya gidebilmek için öngörülebilir, planlı, sistematik bir aşı programına ihtiyacımız olduğunu belirtti. Katıldığı televizyon programında gündemin öne çıkan konularına ilişkin soruları yanıtlayan Ayşegül Baybars, “2021’i de kaybetmemek için yapılması gereken en önemli şey, tüm dünyanın yaptığı gibi aşı programıdır” dedi. Ekonominin önünün açılabilmesi için güven ortamının sağlanmasının ve aşı planlamasının yapılıp uygulamaya koyulmasının önemine işaret eden Baybars şu sözlerle açıklamasını sürdürdü:

“Hangi yaş grubunu, hangi sektör çalışanlarını, hangi sıklıkta aşılayacağımızın planlanması gerekiyor. Bu planla birlikte kaç aşıya ihtiyacımız olacağı da ortaya çıkacaktır. Hükümet bu konuda çalışıldığını söyledi ancak farklı sağlık uzmanlarının henüz bir aşı programının olmadığı yönündeki uyarıları devam ediyor. 2021’in de kayıp yıl olmaması için aşı planlamasının yapılması ve aşılamanın en erken zamanda tamamlanması gerekiyor. Hükümet, bu hafta ülkemizi ziyaret edecek olan Sayın Fuat Oktay’a yaş gruplarını ve aşılama dönemlerini içeren derli toplu bir aşılama programı sunabilmelidir. Aşı ihtiyacımızın kademeli olarak hangi dönemlerde bize sağlanabileceği istişare edilirse topluma da turizm, gayrimenkul ve yüksek öğrenimde yapılabilecek açılımlara ilişkin net bir şey söylenebilir. Devlet sektörlerine bir plan sunamazsa bir belirsizlik içinde ekonomi çok daha olumsuz etkilenir. Diğer yandan bizi temsil eden Cumhurbaşkanı’nın hükümetten aldığı bilgilerle 3-4 aydır aşı arayışında ve ciddi temas içinde olması, Kıbrıs Türkü’nün hakkı olan aşıya ulaşması için kanal açması gerekiyordu diye düşünüyorum.”

“HÜKÜMET KARAR ALMAKTA GECİKMESEYDİ GÜNLÜK 100 VAKAYA ULAŞILMAZDI”

Halkın Partisi olarak hükümette oldukları dönemde bilim ve sağlık kurullarının öngörüleri ışığında, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamaları ve pandemiyle mücadeleye dair önerileriyle hareket etmeye çalıştıklarına değinen Ayşegül Baybars, “Kararları alırken önceliğimiz hep sağlıktı” dedi. Başka ülkelerin geç önlem almalarının yarattığı bulaş sorunundan yola çıkarak benzer bir tabloyla karşılaşmamak için mart ayında sıkı tedbir uygulama yoluna gittiklerini anlatan HP Milletvekili, bulaşın yeniden başlamaması için iki buçuk aylık bir kapanmanın ardından tedbirleri yavaş yavaş gevşettiklerini hatırlattı. Uyum sergileyemeyen, bütünlük olmayan bir hükümetle karşı karşıya olduğumuzu belirten Baybars, mevcut hükümetin yaşanan bir yıllık deneyim nedeniyle daha şanslı olduğu söyledi: “Önceki hükümet döneminde alınan ve başarılı sonuçlanmış tedbir kararları var. Şimdiki hükümetin yapması gereken tek şey kendi içindeki kavgaları, uyumsuzlukları bırakıp geçmiş dönemde alınan kararları bugünün şartlarına göre revize ederek uygulamaktı. Güney’den kaynaklı vakaların dışında, 3 günlük karantinasız girişlerde denetimlerin sıkı tutulmaması ocak ayında ciddi bir vaka artışına neden oldu. Yılbaşı kutlamalarının görüntülerini hepimiz gördük. Toplum içinde bulaş başladığı için de geç alınmış kararlar çok etkili olamadı. İnanıyorum ki ocak ayında hükümet çağrıları duymuş olsaydı, günlük 100 vakaya ulaşılmazdı.”

Hükümetin bir irade sorunu yaşadığını aktaran HP Milletvekili Baybars, “Aldığı kararı ertesi gün değiştiriyor ya da iki gün sonra açıklıyor. Topluma hangi kararı neden aldığını ortaya koyamayan bir yapı var. Diğer yandan kendi koyduğu kurallara uymayan bir hükümet görüntüsü veriyorlar. Bu görüntüler toplumun kafasında da karışıklık yarattı. Devlet kişiyi kendinden bile koruyacak kararlar almakla yükümlüdür. Sosyal devlet politikası da budur. Tabii kurallara uyabilmek için kararların akla uygun da olması gerekiyor” diye konuştu.