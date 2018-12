Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi dün gece geç saatlerde oyçokluğu ile onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini 234 Milyon 274 Bin 200 TL olarak oyçokluğu ile onayladı.

Gece çok geç saatlere kadar görüşmelerini sürdüren Genel Kurul bugün saat 12.00’de Turizm ve Çevre Bakanlığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Sayıştay Ombudsman bütçelerini görüşecek.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ilk sözü alarak, ülkedeki çevre yollarında hiçbir ilerleme gelişme görmediğini, trafiğin her geçen gün arttığını, ancak karayollarının gelişmediğini, trafikte sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Tatar, son yaşanan yoğun yağışlar sonrası oluşan selin 4 can aldığını, yaşamını yitirenlere başsağlığı dilediğini, o yolda yaşanan sıkıntıların çok gecikmeden giderilmesi ve gereken tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Tatar, bunun için proje üretilmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli desteği vereceğine inandığını ifade ederek, Girne’de yaşanan trafik artışına işaret etti, çözüm üretilmesi gerekliliğine değindi, yapılaşmanın hızına trafikte de ayak uydurulması gerektiğini kaydetti.

Alsancak Lapta bölgesinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve sıkıntılara da işaret eden Tatar, oradaki yol yapıp faaliyetlerinin de hızlandırılmasını istedi. Tatar, hükümetin ve bakanlığın bu bölgeye önem verdiğini yapılacak çalışmalarla göstermesini beklediğini ifade ederek, Güzelyurt Lefke yolunun da bitirilmesinin beklendiğini söyledi.

Tatar, bu bölgedeki yolun neden açılmadığının nedenini bilmek istediğini ifade ederek, bu bölgede eğer 1 kişinin devlet işini aksatıyorsa gerekirse mecliste yasa değişikliğine gidilmesi ve vatandaşın kaybının önüne geçilmesi gerektiğine işaret etti.

Ersin Tatar, bu yüzden bakanın bu işi çözmesi gerektiğini ifade ederek, “Memleket devlet insanlar bizim, projelerin önünü kesmememiz halkın hizmetine sunmamız lazım” dedi.

Lefkoşa çevre yolunun durumunun ne olduğunu da soran Tatar, buralardaki sıkıntının ne olduğunu bilmek istediğini kaydetti. Yolların döküldüğünü ancak açılamadığını ifade eden Tatar, devletin önünü bir ara emri davasının kesmemesi gerektiğini söyledi, bu konuda mahkemelere ve vatandaşlara da görev düştüğünü kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın da artık yaşam bulması gerektiğini ifade eden Tatar, orada gerekli denetim ve kontrollerin gerçekten uluslararası standartlara göre yapılıp yapılmadığını, kendisinin bu konudan emin olmadığını söyledi.

Bakana hitaben “Ben olsam senin yerinde orda yatar orda kalkarım” diyen Tatar, projenin yakınen takip edilmesini istedi.

Tatar, araç kayıtta da gerekli adımların atılmasını ve vatandaşların işinin kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, söz alarak, Ercan’da yapılan çalışma ve şirket açıklamalarına değinerek, Ercan’da şirket sahibinin KDV alacakları ve önündeki engeller ile ilgili açıklamalarının doğru olup olmadığını sordu.

Arıklı, Ercan ve karayollarında ara emri alınan bölgelerde sıkıntılar yaşandığını, zamanın çalındığını, kamulaştırmada sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, bu konunun bir an önce çözülmesini istedi, yargıya da bu yönde çağrıda bulundu.

Şöför okulları, araç kayıt, Trafik Dairesi, toplu taşımacılık master planı, sabit kameralar, çipli ehliyet, raylı sistem, seyrüsefer online ödemesi, Gazimağusa’ya kapsamlı muayene şubesi, elektronik tartı, plaka takip sistemi gibi konulara değinen Arıklı, bu konulardaki çalışmalar hakkında bilgi istedi.

Otobüslerin Güney’e geçemediğini ancak Güney’den otobüslerin Kuzey’e geçtiğini ifade eden Arıklı, bu konuda eşit davranılması için girişim yapılmasını talep etti.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz da, ülke genelinde karayollarının şantiye konumunda olduğunu, mevcut yolların iyileştirme istediğini, vatandaşların hızlı bir şekilde hizmet beklediğini kaydetti.

Oğuz, balıkçı barınaklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, Gazimağusa Limanı’nda yolcu bölümünde iyileştirme yapılmasının gerekliliğine değindi. Oğuz, bakanlığın büyük bir bakanlık olduğunu, birçok yerde işten durdurmalar olduğunu, CAS’taki sıkıntıların sürdüğünü, Kıyı Emniyette işten durdurmalar olduğunu ifade ederek, denizlerinin öneminin arttığını vurguladı.

Oğuz, son yaşanan yoğun yağışların ülkede yaratığı zararlara karşı doğal afet ilan etmesi gerektiğini ifade ederek, devletin vatandaşına devlet olduğunu hissettirmesini istedi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Ulaştırma Bakanlığının büyük ve zor bir bakanlık olduğunu belirterek, özellikle denizler rıhtımlar karayolları altyapılara önem verilmesi gerektiğine işaret etti.

Gündüz, ülke genelindeki karayollarında kötüleşmeler olduğunu, yargıda olan ve hayati önem taşıyan yollarla ilgili yargının erken karar vermesini beklediğini ifade etti. Gündüz, Gönyeli’deki yol ve altgeçidi “ucube” olarak niteleyerek, oradaki suçlunun Gönyeli Belediyesi olduğunu söyledi.

Yargının bu konuda da hızlı davranmasını ve halkın önünün açılmasını isteyen Gündüz, burada bakanlığın değil belediyenin hatalı olduğunu, o yüzden buradaki sıkıntının hızlandırılmasını talep etti.

Telefon Dairesi’nde sıkıntı bulunduğunu, burada özelleştirme veya devletin devamının olup olmayacağının netleşmesi gerektiğini ifade eden Gündüz, limanlara ve denizlere önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de, bugün ülkedeki yatırım anlamındaki en büyük bakanlığın Bayındırlı ve Ulaştırma Bakanlığı olduğunu, vatandaşın ulaşımını iletişimini sağladığını belirterek, bakanlığın görevinin vatandaşların sağlıklı bir şekilde gidecekleri yerlere gitmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Saner, bakanlığın kendilerine verdiği rapor kitapçığının eksiklikler içerdiğini, artan araç sayısıyla yolların eşit olmadığını ifade ederek, bu açığın kapanması gerekliliğine işaret etti. Mali Protokolün imzalanması ve ülkeye gerekli yatırımların yapılması gerektiğine ifade eden Saner, bakanlık bütçesini daire daire ve madde madde rakamlarla birlikte değerlendirdi.

Saner, limanlarda gereken düzenleme ve tamiratların yapılması, bunun için de Mali Protokole önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Saner, telefon dairesinde 83 bin 552 kayıtlı 59 bin 64 aktif üye bulunduğunu, ADSL’de ise kayıtlı 21 bin 982 aktif 18 bin 863 üye olduğunu ifade ederek, bu kaybın geri kazanılması için ne yapıldığını sordu.

Telefon Dairesi ile limanlar konusunda özelleştirme veya başka atılacak adımların ne olduğunu merak ettiğini ifade eden Saner, karayollarını da değerlendirdi.

Kazanın yaşandığı yolda yapılan düzenlemeler ile dağyolunda yaşanan kazadaki yola bugüne kadar ne yapıldığını soran Saner, trafik güvenliğinde bakanlığın üzerine düşeni yapmadığını, sorumluluğu üzerinden atamayacağını savundu.

Girne’de ciklos bölgesinde meydana gelen kazanın yolun yapımından meydana geldiğini, burada önemli bir hata olduğunu ve insan canına mal olduğunu ileri süren Saner, bunun kabul edilemez olduğunu, herkesin sorumluluğunu bilmesi gerektiğini, bakanın bu konuda sorumluluğunun yüksek olduğunu iddia etti.

PİLLİ

UBP Milletvekili Ali Pilli de, Ankara’da yaşanan tren kazasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Selde yaşanan kayıpları da anan Pilli, ulaştırmanın insan için önemine vurgu yaptı, yollarda yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Pilli, bir şekilde yollardaki tadilatlara bir yerden başlanması gerektiğini ifade ederek, hızlı şekilde adım atılmasını istedi. Pilli, bakanlığın ülke için çok önemli bir görev üstlendiğini, ülkeye hizmet yolunda önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, Türkiye’nin desteğiyle projelerin başlatılmasının önemine dikkat çekti.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da, geçen seneki bütçede sadece önerilerde bulunduklarını eleştiri yapmadıklarını anımsatarak, ancak geçen 8 aylık sürede kendi adına yaptığı önerilerin bölgesi adına tek bir tanesinin yapılmadığını kaydetti.

Çaluda, bakanlığın sadece kazanın yaşandığı yolu yaptığını tamamladığını fakat buna sevinemediklerini savunarak, burada bir suçlama yapmadığını ancak bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Ercan ile ilgili net açıklama beklediklerini de ifade eden Çaluda, bakanın muhalefette iken UBP’nin yaptığı 4 yıl uzatmanın yanlış olduğunu söylediğini ancak şimdi sessiz olduğunu demek ki yapılanın doğru olduğunu kaydetti.

Çaluda, vatandaşların hizmet beklediğini ifade ederek, hizmet verilmeyecekse koltukların daha fazla işgal edilmemesini istedi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, bugün Meclisin 15 saattir görevde olduğunu, Ulaştırma Bakanlığı bütçesini ülkede en büyük yatırım hacmine sahip bakanlığı görüşmekte olduklarını ifade ederek, bakanlık bünyesinde bulunan birçok projenin zaten önceden hazır olduğunu, ancak projelerin hayata geçmesi için çalışılmadığını kaydetti.

Devletin süreklilik arz ettiğini ifade eden Amcaoğlu, ulaştırma bakanlığının teklemesinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Amcaoğlu, eleştirinin sadece eleştiri olarak yapılmadığını, yapıcı eleştiri yaptıklarını ifade ederek, Telefon Dairesi, fiber optik, karayolları, Ercan konularına değindi, Ercan’ın ülke için önemine vurgu yaptı.

Ercan ile ilgili geçmişte çok şey söylendiğini ifade eden Amcaoğlu, Ercan’da bakanlığın yapması gerekenin yeni Ercan inşaatının her açıdan tamamlanmasını sağlaması olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Ercan’ın devletin ülkenin malı olduğunu ve diğer kurumlara örnek olabileceğini, Ercan’ın bugün maliyeye çok büyük katkıları olduğunu belirterek, Ercan’ın tamamlanması için gereken adımların atılmasının ve asker, çiftlik tahliyelerinin yapılmasının önemine işaret etti.

Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin Gönyeli halkının 5 milyon TL’sini de boşa harcadığını ifade ederek, bu konuda yetkilileri göreve çağırdı.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Gönyeli Belediyesi’nde yaşanan altgeçit sorununa işaret ederek, hiç kimsenin devletin halkın parasını boşa harcayamayacağını vurguladı. Taçoy, karayollarında yaşanan eksiklik ve sıkıntılara işaret ederek, mevcut yollardaki sıkıntıların aşılması ve ülkeye katkı yapılmasını istedi, uçuk projelerle zaman kaybedilmemesini talep etti.

Taçoy, ülkede toplu taşıma için ortak çalışma yapılması önerisinde bulunarak, ortaya çıkacak projenin mutlaka biri tarafından değerlendirileceğine inanç belitti. Taçoy, geçen yıl yapılacağı söylenen yolların bu yıl yapılmadığını gördüklerini, bunun üzücü olduğunu ifade ederek, bakanın eski açıklamalarını okudu, eleştiriler yaptı.

Taçoy, Ercan’da daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini, bu konuda bakanlığa görev düştüğünü kaydetti.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, milletvekillerine teşekkür ederek, Bakanlığın genel çalışmaları hakkında bilgi verdi, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CAS ile ilgili bilgi veren Atakan, 17 Aralık’ta mahkemenin son kararı vereceğini, buna göre bir eylem planı yürüteceklerini, sorun çözülür çözülmez ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Gazimağusa Limanı balıkçı barınağını geçici bir süre tamir edeceklerini ifade eden Atakan, kıyı emniyetin önemli bir kurum olduğunu vurguladı, yeniden yapılandırma sürecinde olumlu adım beklediklerini ancak olmazsa buradan durdurulan arkadaşların geri alınabileceğini anlattı.

Ciklosta yaşananın talihsizlik olduğunu, o kara günde yaşanan doğal afetin yol açtığı durum karşısında oluşturulan spekülatif haberlerin doğru olmadığını ifade eden Atakan, bu konuda araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Atakan, özellikle hava ulaşımı alanında son dönemde arz-talep dengesinin tüketici aleyhine değişmesinin olumsuz sorunlar doğurmaya başladığını ifade ederek, ülkede ulaşım konusunda hava yolunun ana hat olarak kullanılmasının bu alandaki talebi körükler duruma getirdiğini kaydetti.

Bu çerçevede ülkede havayolları şirketlerinin mevcut frekanslarını artırması, yeni destinasyonların hayata geçirilmesi konusunda ciddi bir çalışma dönemi geçirdiklerini, buna paralel olarak İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte ortaya çıkan yeni frekans yaratma şanslarının son dönemde bu alanda yaşanan sıkışıklığı ve fiyat dengesizliğini yavaş yavaş da olsa olumlu seviyeye taşımaya başladıklarını ifade eden Atakan, 2019 yılının ilk çeyreği içinde bu alanda daha da olumlu gelişmeler beklendiğini belirtti.

Toplu ulaşım altyapısı yaratma noktasında ciddi bir çalışma takvimi belirlediklerini, bu çerçevede Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapıları ve koordinasyonunu yerinde incelendiklerini ifade eden Atakan, bu yapının Lefkoşa’da hayata geçirilmesi sonrası adanın diğer şehirlerine de emsal teşkil edeceğini öngördüklerini, hedefin 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde bu dönüşümü hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Atakan, ülkenin doğusu ile batısı arasında Ercan Havalimanı yeni terminal binasını da kapsayacak şekilde bir hafif raylı ulaşım sistemi yaratılması çalışmasının gündemlerinde olduğunu ifade ederek, “Bu konuda yakın zamanda TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanları tarafından bir tetkik çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma sonrası hazırlanacak fizibilite raporu doğrultusunda olumlu bir sonuç çıkması halinde gerek güzergah tespiti gerekse ana projenin oluşturulması noktasında TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanları ile çalışma yapılacaktır. İlgili fizibilite çalışmasının 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” dedi.

Girne Limanı ve Gazimağusa Limanı içerisindeki yolcu terminallerinin daha modern, daha işlevsel bir hale getirilmesi projelerini tamamladıklarını, 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları liman ihale süreci sonrası bu alanlarda gelişmeler öngördüklerini ifade eden Atakan, bu çalışmalara paralel olarak Girne Limanı’nı gerçek anlamda bir “turizm” limanı haline getirmek içinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Ülke içi deniz ulaşımını da geliştirmek adına Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde projeler geliştirdiklerini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:

“Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde hizmete giren yeni oteller ile daha da önemli bir potansiyele ulaşan Bafra Turizm Bölgesi ile Gazi Mağusa kentimiz arasında düzenli seferler yapacak bir deniz ulaşım ağı oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmaların hayat geçirilmesi ile Bafra Turizm bölgesini ziyaret eden turistlerin Gazi Mağusa ile ulaşım imkanları geliştirilecek ve bölgenin ekonomik ve kültürel hareketliliği daha da arttırılmış olacaktır. Ayrıca bu modelin adanın diğer bölgelerine de emsal olmasını hedeflemekteyiz.

Yeni Ercan Havalimanı terminal binasının tamamlanması konusunda uzun süredir ilk defa gerçekten anlamda bir geriye sayım süreci başlamış olup gerek terminal binasının, gerek teknik aksamın gerekse ikinci pist ve PAT sahalarının tamamlanması yönünde bir bitiş tarihi netleşme noktasına gelmiştir.”

Atakan, yeni Ercan Havalimanı terminal binası, pisti ve PAT sahaları ile ilgili de bilgi verdi ve şöyle devam etti:

“Yapılacak 3000mX45m yeni pistin tamamı kaliteli beton öncesine kadar tamamlanmıştır. İki pisti birbirine bağlayacak olan taksi yollarında ise altyapı tamamlanmak üzeredir. Yeni pist imalatının yaklaşık %45 tamamlanmıştır. Yeni pistte kaliteli beton dökümü 07 Aralık 2018 tarihinde başlamıştır.

Mevcut pistin uzatılması dolgu işlerine başlanmıştır. Yaklaşma ışıklarından itibaren doğu yönüne doğru, projeye uygun olarak tüm beton kaplanacak yüzeylerin altında dolgu ve tesviye işleri devam etmektedir. Yüksek dolgu olan bölümlerde kaya dolgu çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 600,000 metreküp dolgu tamamlanmıştır. Bu bölümde yapılan çalışmalar ile toplam dolgunun % 60 tamamlanmıştır.

Bu kapsamda ILS ( Instrument Landing System ) uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan bir seyrüsefer yardımcı sisteminin ihtiyacı olan fiziksel alanlar için tüm kural ve kriterlere uygun olarak dolgu işlemleri tamamlanmak üzeredir.

Toplamda 171.000 metrekare yeni apronun yaklaşık 140.000 metrekaresi (%80) kaliteli beton öncesine kadar tamamlanmıştır. Geri kalan bölümde ise yakıt hidrant dahil altyapı çalışmaları devam etmektedir. ( Yakıt hidrant sistemi ile körüğe yanaşan uçaklara tanker ihtiyacı olmadan dolum yapılabilecektir )

8 adet körüğün zemine temas ettiği son nokta olan 8 adet rotundanın betonarme imalatları tamamlanmıştır. Betonarmesi tamamlanan 8 numaralı körükten başlayarak yüzey iyileştirme ve boya örneği çalışmalarına başlanmış, bir rotunda tamamen tamamlanmıştır. Bu kapsamda, yer kaplama malzemesi onayı ile örnek kaplama yapılan bölüm TC DHMİ ile yerinde incelenmiştir. Tamamlan rotunda yapılarında dış cephe doğramaları ve güneş kırıcıları tamamlanmıştır.

Körük imalatları da tamamlanmış olup 2019 Mart ayı başından itibaren adaya intikal başlanıp yerlerine monte edileceklerdir.

Yeni terminal binasında tüm betonarme karkas imalatları tamamlanmıştır.

Yaklaşık 90.000 metreküp beton ve yaklaşık 15.000 ton demir kullanılarak, betonarme imalatta (kaba inşaatta) %100 seviyesinde gerçekleşme sağlanmıştır.

Aynı kapsamda toplam 36 adet olacak bu projeye göre özel tasarlanmış ağaç formlu çelik taşıyıcıların imalatları tamamlanmış, tamamı projeye uygun şekilde monte edilmiştir.

Bodrum, zemin kat ve birinci katta bölücü duvar örümü ile batı cephesinde dış duvar imalatlarına başlanmıştır. Batı cephesinde duvar imalatı tamamlanmıştır.

Batı cephesinden başlamak üzere güney ve doğu cephelerinde cephe kaplamaları ve güneş kırıcı montajları başlamıştır. Bu kapsamda batı cephesi kara tarafı tamamlanmış diğer cephelerde ise montaj devam etmektedir. Kuzey cephesinde yapılan açılı çelik taşıyıcıların montajı tamamlanmasına müteakiben aşamalı olarak kuzey cephesine de 2019 yılı Ocak ayı içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Çok katlı otopark binasında ise, 25 550 metreküp beton ve yaklaşık 3 500 ton demir kullanılarak, betonarme imalatı (kaba inşaatı) % 100 olarak gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kapsamda duvar örümü imalatında, sıva imalatı devam etmektedir. Aynı kapsamda bitişe yönelik elektrik altyapı imalatları (tava montajları ile kablo çekim işleri) devam etmektedir.

Çağdaş bir terminalin gereği olan ve giden yolcuları üst kattan çıkışlarını yapabileceğimiz viyadük inşaatına devam etmektedir. Viyadük inşaatında tüm yaklaşma plakları ve kolonlara ek olarak 16 anodan 11 Ano plak döşeme tamamlanmıştır. Tüm kazı, dolgu ve yalıtım ile temelde 5,000 metre küp kolonlarda 1,500 metreküp, plakada da 7150 metreküp olmak üzere yaklaşık 14,000 metreküp beton imalat tamamlanmıştır. Toplamda %75 gibi bir tamamlanma yüzdesine ulaşılmıştır.

İç bağlantı yolları ile viyadük bağlantı yollarında toprakarme imalatı başlatılmıştır. Esnek tasarım imkanı sunan bu imalat ile büyüme öngörülen alanlar için ihtiyaç duyulacak istinat duvarlarında da kullanımı planlanmaktadır. Şu an için ilk planlanan 9,000 metrekare imalatın yaklaşık % 80’lik bölümü tamamlanmıştır. Buna ek olarak yaklaşık 3,000 metrekare daha yapılması planlanmaktadır.

Yeni yatırıma hizmet verecek arıtma ile katı atık ve çöp toplama tesisine başlanmıştır. Arıtma inşaatında betonarme yapısı tamamlanmıştır.

Yeni Ercan terminal binası ihale aşamasında her nasılsa es geçilen ve projeye eklenmeyen ARFF (Havaalanı İtfaiye ve Kurtarma) binası kategori 9 gereklilikleri çerçevesinde projelendirilmiş ve yapımına başlanmıştır.

Yine yeni havalimanı projesi yapılırken nasılsa es geçilen ve projeye eklenmeyen güvenlik güçleri binası ve gümrük ambarları projelendirilmiş ve 2019 başında temeli atılacak seviyeye getirilmiştir. Özellikle güvenlik binası yeni yapılanma ve yeni terminal çerçevesinde ‘Ercan Polis Müdürlüğü’ seviyesinde hizmet verebilecek yapıda tasarlanmıştır.

Tüm havaalanı arazisini çevreleyecek emniyet çevre yolu ve emniyet tel örgüsü alt yapısına başlanmıştır. Arazinin doğu, güney ve batı bölümünde her iki çalışmada devam etmektedir.

Yakıt hidrant Yeri Görevli Şirket ile beraber projede belirlenmiştir. Bu kapsamda güneyde yer alan Askeri Birlik ve Kolordu Komutanlığı ile görüşülmüş ve ihtiyaç duyulan arazi Askeri Birlikten alınarak Görevli Şirkete teslim edilmiştir.

Genel hizmetler - özel hizmetler araç garajı ile ilgili tüm kazı, dolgu ve yalıtım işleri ile toplamda 2600 Metreküp betonarme imalat tamamlanmıştır. Betonarme yapının %100’ü tamamlanmıştır. Çelik çatı makasları imalatı ve montajı tamamlanmıştır.

Apron Bariyer Binası, (Apron Giriş Kontrol Binası) Kazı, dolgu ve yalıtım işleri ile toplamda 400 Metreküp betonarme imalat tamamlanmıştır. Betonarme yapının %100’ü tamamlanmıştır.

Yeni yatırımlar kapsamında mekanik ve elektrik sistemleri ve alt yapıları ile firmalara sipariş onayları verilmiş, bu kapsamda kullanılacak sistemlere ait fabrika testleri gerçekleşmiştir. Yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların ve asansörlerin bir kısmı ile montaj elemanları şantiye sahasına gelmiş ve monte edileceği zamana kadar muhafaza edilmektedir.

Yeni yatırımın genelinde 5 500 000 metreküp kazı ve 4 500 000 metreküp dolguya ulaşılmıştır. (yaklaşık % 90 oranında ) Gerçekleşen miktar bu miktar; proje başlangıcında öngörülen miktarın üzerindedir.

TC Alt Yapılar Genel Müdürlüğü ve TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi uzmanlarının içinde bulunduğu ve tecrübeleri ile yardım ve destek verdiği, Alt Yapı ve Üst Yapı Kontrollük Teşkilatları ile kontroller aksamadan düzenli bir şekilde yapılmaktadır.”

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Ulaştırma Bakanı Atakan, trafik güvenliğinin üst seviyelere çekilmesi vizyonu çerçevesinde “Trafik Güvenliği ve Ulaştırma Dairesi”nin hayata geçirileceğini, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde ülkede gerçekleşen trafik çarpışmalarının dökümünün yapıldığını ve bu dökümlerin bölgesel bazda incelemesinin yapılmakta olduğunu, bu çerçevede bir acil eylem planı oluşturulmakta olduğunu kaydetti.

Trafik Güvenliği konusunda uzmanlarla çalıştıklarını, tüm kesimlerin katkısına da açık olduklarını ifade eden Atakan, oldukça kısıtlı imkan ve kabiliyetlerle sürdürülen ve sadece bazı araç tiplerine hizmet verebilen mevcut araç muayene sistemini çağdaş normlar ve standartlara taşıyacak yeni bir sistemi kamu-özel ortaklığı yolu ile oluşturulacak yeni ve modern istasyonlara çevirme projesinde tamamlanan şartname çalışmasının tamamlandığını, ihale aşamasına gelindiğini kaydetti.

Oluşturulacak bu istasyonlarda salon araçlar yanı sıra motosikletler, ağır vasıtalar, otobüsler, kamyonetler ve iş araçları muayeneden geçebileceğini ifade eden Atakan, tamamen bakanlık gözetiminde ve denetiminde faaliyet gösterecek bu istasyonların AB standartlarında muayene işlemi yapılabileceğinden ayrıca ticari araçların Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Güney Kıbrıs’a geçme noktasında sorun yaratılan mevzuat sıkıntısının da aşılmış olacağını kaydetti.

KARAYOLLARININ ÇALIŞMALARI…

2019 yılı içerisinde yürürlüğe girecek yeni mevzuatlar çerçevesinde Şoför Okulları ve sürücü eğitimi, sürüş ehliyeti sınav yapısı, ehliyet standartları gibi sorunlu alanlarda önemli gelişmeler sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Atakan, 2018 yılı içinde Karayolları Dairesi bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı:

“8 bin 773 tonluk asfaltlama yapıldı. 73 km yol bakım/tamiri yapıldı. 10.8 km yol KKTC yol ağına katıldı. 102 metre oto korkuluk döşemesi/yenilemesi yapıldı. 336 adet trafik tabelası yenilemesi yapıldı. 24 km yol çizimi yapıldı. Dağyolu olarak bilinen Değirmenlik-Girne yolunda belli bir süredir müdahale edilmeyen sorunlara müdahale edildi. Güzergah üzerinde kemirme, asfalt kaplama ve yamalama, oto korkuluk yenilenmesi ve tamiri, yol çizimi ve trafik işaretleri yenilenmesi yapıldı.

Uzun bir süredir yapımı duran Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Güzelyurt-Doğancı arasındaki bölümünün ara emri sorunları çözülerek inşa sürecine geçildi. Bu bölüm tamamlanarak trafiğe açıldı.

Yedidalga – Gemikonağı arasındaki oldukça yıpranmış yol kapsamlı bir tamir/bakım işlemi çalışması ardından trafiğe açıldı. Bölgede “ölüm virajı” olarak bilinen Cengiz Topel Anıtı önündeki bölüm düzeltilerek daha güvenli bir hale getirildi.

Büyükkonuk köyünde Yudi yolu olarak bilinen ve uzun süredir yarım bırakılmış yol tamamlanarak bölge halkının kullanımına açıldı. Girne-Lefkoşa yolunun yenilenmesine yönelik 6 etaplık projenin 8.8 km’lik ilk 2 etabı tamamlandı. Serhatköy girişindeki çöken köprü tamir edildi. Mevlevi köy girişindeki sorunlu köprü tamir edildi. Aslanköy içindeki sorunlu köprü ve drenaj tamiratı başladı. Kalecik köy yolları tamir edildi.Dikmen-Taşkent yolu üzerindeki acil tamir gerektiren noktalara müdahale edildi. Yolun tamamının bakım ihalesine çıkıldı.Haspolat kavşağı ile Taşkent arasında kalan yolun tamir ve bakım ihalesine çıkıldı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kapsamlı bir bakım onarım projesi ihalesine çıkıldı. Uzun süredir atıl duran Kaleburnu-Sipahi yolunun son bölümünün ihalesi gerçekleştirildi.”

2019 PROJELERİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, 2019 projelerini de şöyle sıraladı:

“Dipkarpaz-Manastır yolu, Ercan Havalimanı yeni terminal bağlantı yolu, Ercan Havalimanı-Atatürk Öğretmen Akademisi arasındaki yol, Mevlevi – ODTÜ bağlantı yolu, Kalkanlı-Gaziveren sahil yolu, Kuzey Lefkoşa Çevre Yolunun Hamitköy bölümündeki ara emri sorununun ortadan kaldırılması yolunda önemli bir adım atılmıştı. Önümüzdeki hafta başı itibariyle bu ara emrinin kaldırılması mümkün olacak. Sonrasında Girne Lefkoşa yolu – Taşkent arası bölümün yapımına geçilecek.

Girne Batı çevre yolu (Alsancak-Lapta) projesi için bölge belediyeleri ile işbirliği içinde başlatılan kamulaştırma koridoru çalışmasına müteakip öteleme ve yapım işlerine geçiş. Girne-Değirmenlik yolu (dağ yolu) projesinin devam eden bölümleri, İskele-Çayırova yolu kalan bölümleri, Lefkoşa-Mağusa yol bakım/tamiri yeni proje, Girne-Lefkoşa yolu bakım/tamir kalan etaplarının hayata geçirilmesi, Dairenin özellikle teknik anlamda imkan ve kabiliyetlerinin arttırılabilmesi için gerekli olan “mühendis”, “mimar”, “kadastro uzmanı”, “teknisyen” gibi eksikliklerin tamamlanabilmesi için tamamlanan münhal çalışmaları hayata geçirilecektir.

Dairenin işletmesinde bir asfalt plantı (üretim tesisi) olmamasının olumsuz etkilerinin lokal uygulamalar, küçük projelerde temin sıkıntısı olarak karşımıza çıkması sorununu ortadan kaldırmak adına Belediyeler Birliği ile iş birliği altında ve gerekli bölgelere kurulum kolaylığı yaratması açısından bir mobil asfalt plantı edinmesi çalışması yapılacaktır.

TC Karayolları Genel Müdürlüğü ile dairemiz arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde dairemiz teknik personeline saha ve labaratuvar eğitimi verilmesi çalışmaları başlatılacaktır.Yine bu protokol çerçevesinde dairemizin ihtiyacı olan araçların temini konusundaki çalışma çerçevesinde yollanacak ilk parti araçların teslimatı başlayacaktır. Dairemiz trafik işaret ve yön tabelası üretim atölyesinin imkan ve kabiliyetlerini arttırabilmek adına gerekli makine alımı projesinin ihalesi yapılacaktır.

TC Karayolları Genel Müdürlüğü ile dairemiz arasında imzalanan 2012-2020 KKTC Karayolu Master Planı’nın 2025 yılı kapsayacak şekilde revizesi çerçevesinde başlatılan çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.”

LİMANLAR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Limanlar Dairesinde 2018 yılı Ocak-Kasım ayları içerisinde limanların toplam 4 bin 102 su üstü taşıtlık bir trafiğe hizmet verdiğini, bu süreç içerisinde dairenin 13,538,703.36 TL tutarında gelir elde ettiğini kaydetti.

Gazimağusa Limanı, Serbest Limanı, Girne Turizm Limanında yapılan çalışmaları anlatan Atakan, Liman Otomasyon Sistemi (LİOS) çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini, Gemi Trafik Yönetim Sistemi (VTS) projesi çerçevesinde ana yönetim merkezinin oluşturulması ve VTS kulelerinin kurulumu çalışmalarının devam ettiğini, K.T. Kıyı Emniyeti Şti. koordinasyonu altında yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini ve sistemin 2019 yılı ilk çeyreği içinde hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Atakan, 2019 yılı projelerini de şöyle sıraladı:

“Bir ‘Denizclik Otoritesi’ oluşturulması düşüncesi çerçevesinde tamamlanan çalışmalar sonrası tasarı meclise sevk edilecektir.Gazi Mağusa Limanı ve Girne Limanlarının Kamu-Özel ortaklığı modeli ile yenilenmesi, çağdaş ve modern bir hale getirilmesi düşüncesi çerçevesinde tamamlanan şartnamelerin hukuki görüş sürecinin bitmesi ile birlikte ihale aşamasına getirilip gerekli ihalelerin 2019 yılı içinde yapılması planlanmaktadır.

Girne ilçe sınırları içerisinde 2, Güzelyurt ilçe sınırlarında ise 1 marina yapımı için başlatılan çalışmalar çerçevesinde gelen başvuruların değerlendirilmesine müteakip anılan yerlerin inşa sürecine geçilecektir.

Gazi Mağusa Limanı ihalesine paralel olarak yük elleçleme kabiliyetlerinin ve rıhtım kapasitelerinin arttırılması ile birlikte Girne Limanı’nın yük taşımacılığından arındırılarak sadece yolcu taşımacılığının yapılacağı bir limana döndürülmesi çalışması başlatılacaktır.

Oluşturulacak Denizcilik Otoritesi altında hizmet verecek liman başkanları, kılavuz kaptanlar, gemi sicil sörvey amiri ve benzeri eksik kadroların tamamlanması için başlatılan münhal çalışmaları tamamlanacaktır.”

UÇUŞLAR

Sivil Havacılık Dairesi çalışmalarını da anlatan Atakan, 2018 yılı Ocak – Kasım ayları arasında;22 bin 334 Tarifeli uçuş, bin 715 Charter uçuş, 695 Özel uçuş olmak üzere toplam 24 bin 744 uçuş gerçekleştirildiğini kaydetti. Atakan, yine bu süre zarfında; tarifeli uçuşlar ile gelen 3 milyon519 bin 450 yolcu, Charter uçuşlar ile gelen 218 bin 972 yolcu, özel uçaklar ile gelen bin 645 yolcu olmak üzere toplamda 3 milyon 740 bin 67 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

2018 yılı Ocak – Kasım ayları içerisinde Ercan Kule ve Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Hava Trafik Kontrolörlerinin 202 bin 72 transit trafiğe de yönlendirme hizmeti verdiğini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:

“Sivil Havacılık Dairesi’nin genel anlamda yeniden yapılandırılması, günün gerekliliklerine uygun yasa ve donanımlara haiz bir yapıya kavuşturulması amacı ile başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Ülkemizde sivil havacılığın geliştirilmesi amacı ile ülkemiz vatandaşlarının sahip oldukları ve/veya kiraladıkları uçaklarla Ercan-Ercan olarak adlandırdığımız iç uçuşların daha kolay, havacılık anlamında daha az formalite olması için gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır.KKTC hava sahası içinde gerektiğinde eğitim, gerektiğinde serbest uçuş yapılabilmesi için bir hava sahası dedikte etme yönünde ilk defa bir çalışma yapılmış ve gerekli onayların alınabilmesi için ilgili muhataplar ile paylaşılmıştır.

Sivil Havacılık Dairesi altında yer alan Ercan İtfaiye birimi için uzun süredir ötelenen, yapılmayan münhal çalışması yapılmış ve itfaiyemize alınan yeni 28 personel ile hem itfaiye birimimiz daha sağlıklı hizmet verebilecek bir seviyeye taşınmış hem de yeni Ercan Havalimanı açılışı ile geçeceğimiz kategori 9 seviyesine hazır hale gelme çalışmaları tamamlanmıştır.

Uzun bir süredir üstüne düşülmeyen “dış ilişkiler” bu dönemde yeniden gündeme alınmış ve dairemiz ile TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TC Devlet Hava Meydanları İşletmeleri arasında işbirliği süreci başlatılmıştır.

Yine uzun bir süredir ötelenen eğitim programları, konferanslara katılım ve benzeri bilgilendirici organizasyonlarda temsiliyet bu dönemde kurulan ilişkiler ile yeniden başlatılmış ve dairemiz altında yer alan teknik personellerimiz, itfayecilerimiz, hava trafik kontrolörlerimiz birçok eğitim çalışmasına, hizmet içi eğitim konferanslarına ve benzeri faaliyetlere katılım sağlanmıştır.

Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye Cumhuriyeti DHMİ işbirliği ile SMART sistem tazeleme eğitimi verilmiştir.

Ülkemiz üniversiteleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde Girne Amerikan Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin Sivil Havacılık Dairesi bünyesinde yaz dönemi stajlarının yapılması sağlandı.

Ekim ayı içerisinde Adana İncirlik Üs bölgesinde gerçekleştirilen bölge havacılık sorunları eğitim konferansına katılım sağlanmıştır.

Kasım ayı içerisinde Ankara Esenboğa Havalimanı ATC binasında gerçekleşen SMART eğitim konferansına katılım sağlanmıştır.

Kasım ayı içerisinde TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işbirliği ile Nexsis Geomatics firması tarafından ülkemiz hava trafik kontrolörlerine Drone eğitimi verilmiştir.

Kasım ayı içerisinde yine ülkemiz hava trafik kontrolörlerine Antalya Havalimanı yerleşkesi içinde RNAV Area Navigation yaklaşma ve hassas yaklaşma eğitimi verilmiştir.

Ercan Havalimanı terminal binası ve mevcut Ercan yerleşkesi içinde genel havacılık güvenlik kuralları çerçevesinde yapılan iç denetimler sonucu gerekli düzenlemeler yapılmış, uzun bir süredir üzerine düşülmeyen aksaklıklar giderilmiştir.”

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ

Atakan, 2019 yılı içinde Sivil Havacılık Dairesi’ni çağın gerekliliklerine uygun, gerek yasası gerek teşkilat yapısı ile gelişen havacılık sektörüne hizmet verebilecek bir yapıya kavuşturacak yasal düzenleme çalışmasının tamamlanması hedeflendiğini ifade ederek, “Dairemize bağlı Hava Trafik Kontrolörlerinin karşı karşıya olduğu sorunların giderilmesi amacı ile başlatılan çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır” dedi.

Hava Trafik Kontrolörlerinin özellikle sınav ve sonrasında eğitim süreçlerinde karşılaştıkları sıkıntıları aşmak adına TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde KKTC vatandaşlarına özel uygulanması planlanan sınav yapısının hayata geçirileceğini ifade eden Atakan, ülkede de gelişen “Genel Havacılık” konusunda gerek özel uçuşların gerekse özel uçak sahiplerinin ayrı bir yapı tarafından regüle edilmesi prensibi çerçevesinde yaratılması planlanan “Genel Havacılık Terminali”ninhayata geçirileceğini kaydetti.

POSTA VE 2019 PROJELERİ

Atakan, Posta Dairesinin 2018 yılı Ocak-Kasım ayları arasında;1,895,390 adet posta alımı, 621,217 adet posta gönderisi, 32,551 adet koli/ufak kargo alımı, 8,919 adet koli/ufak kargo gönderisi yaptığını kaydetti.

Yine 2018 yılı Ocak-Kasım ayları arasında; 38,019,693.60 TL Damga Pulu, 819,699.48 TL Posta Pulu satışı gerçekleştirildiğini belirten Atakan, 2018 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 4 anma pul serisi yayımlandığını, bu serilere ait ilk gün zarfları ve ilk gün damgalarının tedavül edildiğini belirtti.

Yıllık uygulanan pul emisyon programı çerçevesinde 2018 yılı içinde toplam 6 pul serisi basılıp tedavül edildiğini ifade eden Atakan, bu dönem içerisinde yenilenen ve otomasyona bağlanan şubelerle birlikte ada genelinde hizmet veren toplam 37 posta şubemizden 19 tanesi otomasyon sistemine dahil edildiğini kaydetti.

Atakan, 2019 projelerini de şöyle sıraladı:

“TC PTT A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde KKTC Posta Dairesi ekipman iyileştirme çalışmaları çerçevesinde muhtelif dağıtım aracı ve motorsiklet teslimatları yapılacaktır.Halen ADSL sistemi ile birbirine bağlı olan şubeleri fiber optik hatlar ile bağlama yönünde yapılan proje hayata geçirilerek hem otomasyon yapısı daha da güçlendirilecek ve hızlanacak hem de otomasyona bağlı şube sayısı arttırılacak.Şubelerimizde yer alan jeneratör eksikliklerinin giderilmesi için hazırlanan proje çerçevesinde ihale süreci hayata geçirilecek.TC PTT A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde e-ticaret alanında oldukça yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olan PTT-AVM sitesi üzerinde ülkemizde üretilen ürünlere ait bir bölüm yer alacak. Bu alanda KKTC’de üretilen birçok ürün sergilenebilecek ve 14 farklı ülkedeki kullanıcılar tarafından satın alınabilecek. Dünya genelinde artan bir ilgi gören e-ticaret uygulamaları sonucu artan paket/koli/kargo gönderi trafiğinin daha sağlıklı, hızlı ve güvenli yapılmasına olanak sağlayacak bir Posta İşleme Merkezi kurulması yönünde yapılan projenin hayata geçirilmesi için gerekli ihale süreci hayata geçirilecek.Uzun süredir dairenin ihtiyaç duyduğu posta memurları konusunda tamamlanan çalışmalar çerçevesinde münhaller açılacak.Posta Dairesi personellerinin dünyanın diğer ülkelerindeki posta idareleri çalışanları gibi tek tip üniforma sahibi yapılması konusunda TC PTT A.Ş. ile yapılan çalışmaların tamamlanıp bu uygulamanın hayata geçirilmesi planlanmaktadır.”

TELEKOMÜNİKASYON

Telekomünikasyon Dairesi icraatlarını da anlatan Atakan, 2018 yılı Ekim ayı itibariyle Telefon Dairesi’nin toplam 85,350 (PSTN) ve 19,577 (PRI) olmak üzere 104,927 ses abonesine sahip olduğunu, bunlara ek olarak 18,678 xDSL abonesinin mevcut olduğunu kaydetti.

Yine 2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Telefon Dairesinin toplamda 90,407,406 dakikalık giden trafiğe ev sahipliği yaptığını, bu toplamın 51,081,525 dakikasının şebeke içi trafik olarak kaydedildiğini ifade eden Atakan, daireye yapılan yatırımların bilgisini verdi.

Dairede çalışmaların sürdüğünü, dairenin mevcut 632 km’lik fiber optik altyapısına 29,7 km’lik yeni bir hat eklendiğini, ek olarak Kıb-Tek’e ait ve yine daire tarafından kullanılan 250 km’lik hattı mevcut olduğunu ifade eden Atakan, buna DSİ’nin döşediği 700 km’lik hattın devralınması ile ada genelinde efektif bir ring kurulması yönünde ciddi adımlar atıldığını ve devir sözleşmesinin imza aşamasına getirildiğini kaydetti.

Atakan, 2019 yılı içerisinde dairenin enerji sistemleri bakım ve onarım işlerini içeren ve tamamlanan projenin ihalesi,Santral binaları bakım ve onarım işleri ile ilgili tamamlanan projenin ihalesi, Santral cihazları alımı ile ilgili tamamlanan projenin ihalesi,Transmisyon cihazları alımı ile ilgili tamamlanan projenin ihalesi, Telefon otomasyon yeniden yapılandırma projesinin ihalelerinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Dairenin uzun süredir ötelenen teknik personel eksikliğini giderebilmek adına hazırlanan “Teknisyen” ve “Mühendis” münhallerinin ilan edileceğini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:

“Özellikle yüksek hızlı internet servis yapısının oluşması ve kalite seviyesinin sağlanması için ülke fiber optik altyapısına daha fazla yatırım yapılması kararlılığı 2019 yılında da devam edecektir. Buna paralel olarak daire tarafından bu alanda daha efektif hizmet verilmesi için gerekli olan SLA seviyelerine uygun bir yapılanma da hedeflenmektedir.

Dairenin mevcut bakır tel altyapısının fiber optik altyapıya çevirilmesi noktasında hazırlanan proje hayata geçirilecektir.

Dairenin daha sağlıklı bir yapı içerisinde hizmet verebilmesi adına altyapı ve üstyapı faaliyetlerinin ayrıştırılması ve kamu-özel ortaklığı içeren bir yapılanma oluşturulması doğrultusunda başlatılan çalışmaların 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.”

PLANLAMA VE İNŞAAT

Tolga Atakan, 2018 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Planlama ve İnşaat Dairesinin 47 tanesi tamamlanmış 11 tanesi devam etmekte olan 38,606,397.59 TL tutarında toplam 58 proje yürüttüğünü ve kontrolörlük görevlerini ifa ettiğini kaydetti.

Atakan, 2019 yılı içerisinde başlıca hedeflerinin bu yıl içerisinde çalışmalarını tamamladıkları yeni münhaller ile dairenin teknik kapasitesini, denetim imkan ve kabiliyetlerini arttırmak olacağını ifade etti.

T İZİNLERİ

Atakan, Trafik Dairesinin altında yer alan İzin Kurulu Sekreterliği bünyesinde verilen taksi, turistik araç, minibüs, otobüs ve benzeri araçları kapsayan ve kamuoyunda “T izni” olarak bilinen izinlerin belli bir kriter çerçevesine oturtularak alınabilmesi hususunda başlatılan çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Buna paralel olarak geçmiş yıllarda kuralsız, gelişigüzel ve partizanca dağıtıldığını savunduğu izinlerin mercek altına alınarak usulsüzlük tespit edilenlerin iptal edildiğini ifade eden Atakan, yine geçmiş dönemlerde verilen ve usulsüzlük tespit edilen kiralık araç işletme izinlerinin de iptal edildiğini kaydetti.

2018 yılı Ocak-Kasım dönemi içerisinde toplam 964 turistik otobüs/minibüs izni, kiralık Z izni, okul otobüsü, personel otobüsü içeren iznin iptal edildiğini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:

“Yine aynı dönemde 2,297 mesleki sürüş ehliyeti isdar edilmiştir.Sürüş ehliyetleri biriminde 2018 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 59,838 ehliyetlik işlem yapılmıştır.Seyrüsefer ve Ruhsatlandırma biriminde Ocak-Kasım ayları toplamda 10,583 yeni kayıt, 144,980 seyrüsefer çıkarma ve 35,199 devir işlemi gerçekleşmiştir.K.T. Kiralık Araç İşletmeciler Birliği ile işbirliği içinde ülkemizde faaliyet gösteren kiralık araç sektörünün belli bir düzene kavuşması, standart belirlenmesi ve sektöre bir düzen getirilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.Ülkemizde toplu taşıma alanında faaliyet gösteren otobüs, minibüs ve benzeri araçların tabi oldukları güzergah izinlerinde oluşan belirsizlikler ortan kaldırıldı, gerekli düzenlemeler yapıldı ve tespit edilen usulsüzlükler sonrası bazı güzergah ve işletme izinleri iptal edildi.Bugün bile kimin ne amaçla yaptığı belli olmayan ve yasa ile çelişen kiralık araç plaklarının Z harfinin sonda olduğu beyaz zeminli plaka uygulaması kaldırılarak yeniden Z harfinin başta olduğu kırmızı zeminli plaka uygulamasına geçildi.Ülke genelinde 2017 yılında geçilen beyaz zeminli, AB uyumlu plaka sistemi son uygulama tarihi öne çekilerek 31 Ocak 2019 tarihine alınmıştır.

Yürürlükte olan ve günümüz gerekliliklerinden çok uzakta olan 50/2000 Trafik Yasası baştan aşağı güncellendi. Yasa içinde tanımı hiç olmayan veya tanımı muğlak olan ağır vasıtalar dünyanın kullanmakta olduğu standartlar çerçevesinde sınıflandırıldı. Yine tanımı eksik olan otobüs, körüklü otobüs, minibüs gibi araçların sınıflandırıldığı. Gün geçtikçe kullanımı artan elektrikli araçların unutulmadığı kısacası günün tüm gerekliliklerini içeren kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi ve yasal değişiklikler tamamlandı.

Dairemiz altında yer alan Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma birimi ve Sürüş Ehliyetleri birimi eski KTHY binası olarak bilinen binalara taşınarak daha modern ve daha çağdaş bir yapıda hizmet vermeye başladı.

Sabit hız radar cezalarının dağıtımı konusunda yaşanan sorunları aşmak adına yenilenen dağıtım ihalesi sonuçlanmış ve radar cezalarının daha hızlı bir şekilde cezaya maruz kalan vatandaşlara dağıtımı sağlanmıştır.

Mevcut trafik cezalarının güncelleme çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışma çerçevesinde günümüz şartlarında geçerliliği kalmayan bazı cezalar yürürlükten kaldırılmış, bazı cezalar günümüze uygun hale getirilmiş, bazı cezaların ise daha caydırıcı hale getirilme çalışması tamamlanmıştır.

İlk etapta deneme amaçlı olarak getirtilen ve belirlenecek 6 noktaya monte edilecek ‘kırmızı ışık’ ihlal tespit kamerası bu yıl bitmeden devreye alınacak. Aynı zamanda şerit ihlali ve benzeri suçları da tespit edebilecek bu sistemlerin olumlu sonuçlar vermesi halinde ilerleyen dönemde bütün kavşaklara koyulması çalışması yapılacak.

Ülke genelinde bölgeden bölgeye farklılıklar gösteren hız kasisleri konusunda AB standartları çerçevesinde bir çalışma yapıldı. Oluşturulan hız önleyici kasis standartları 28 belediyemize bildirildi.

TC ve KKTC sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve çevrilmesi konusunda başlatılan çalışma sonuçlanmış ve geçtiğimiz hafta itibariyle tamamlanan mutabakat paraf aşamasına gelmiştir.

Bakanlığımız ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ortak Kara Ulaştırması Karma Komisyonu ortak toplantısı gerçekleştirildi. Komisyon toplantısında en son 2010 yılında yapılan toplantıdan bugüne yapılanlar ve çözüm bekleyen sorunlar irdelendi. Türkiye limanlarına gelen ve varış noktası KKTC olan millileşmiş yüklerin KKTC plakalı araçlar tarafından taşınabilmesine izin verilmesi, Türkiye’nin çeşitli noktalarından alınarak KKTC’ne taşınacak olan parsiyel yüklerin gümrükleme işlemlerinin Mersin ilinde yapılması nedeniyle güzergah üzerindeki karayolu denetimlerinde cezalara maruz kalınması, Türkiye’ye girişte KKTC plakalı araçlarda kaçak eşya yakalanması gibi durumlarda şöförün cezalandırılmasının yanı sıra aracın da bağlanması, tamir veya bakım amacıyla Türkiye’ye giden KKTC plakalı otobüslere uygulanabilecek özel izin prosedürleri ve ülkemiz taşımacılarının yaşamakta olduğu diğer sorunlar masaya yatırıldı. Komisyon 2019 yılı Şubat ayında yapacağı bir sonraki toplantıya kadar bu konularda çözüm çalışması yapacak.

Ülkemize okuma ve/veya çalışma amacı ile gelen yabancıların ikamet süreleri boyunca araç kullanma amacı ile mensubu oldukları ülkenin sürüş ehliyetini direkt ülkemiz ehliyetine çevirme uygulaması değiştirildi. Bu çerçevede ehliyet çevrimi yapmayı talep eden herkesin soldan akan trafik gerekliliklerini içeren bir intibak eğitimi alması çalışması yapıldı.

Ülkemizde faaliyet gösteren şoför okullarının etkin bir şekilde denetlenmesi için oluşturulan denetleme heyeti çalışmaya başladı.

Ülkemizde uygulanan sürüş ehliyeti sınav müfredatının güncelleştirilmesi çalışması tamamlandı.

Yıl içerisinde kaçak taşımacılık başta olmak üzere işletme izinleri, mesleki sürüş ehliyetleri ve benzeri eksikliklerle mücadele kapsamında sık sık denetimler yapılmıştır. Sektör temsilcilerinin de katılımı ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bu denetimlerde Ocak-Ekim arası toplamda 265 araç cezai yaptırıma tabi tutulmuştur.

Ülke genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin tek elden yönetimi konusunda yapılan çalışmalar tamamlandı.

İzinlendirme ve Denetleme şubesi altında geçilen otomasyon sistemi daha da geliştirilerek işletme izinleri artık direkt sistem üzerinden üretilmeye ve bu alandaki bekleme süreleri ortadan kaldırılmaya başlanmıştır.

Ada genelinde ciddi bir kaosa neden olan geçmişin hatalı uygulamalarından biri olan ve halk arasında ‘turistik’ olarak bilinen işletme izninin özellikle taksici esnaf üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkiyi minimize etmek adına ilk defa ilçe bazında bölgesel izin envanter çalışması yapılmıştır.

Yine bu dönemde ‘durak aktarma’ işlemi olarak bilinen bir taksinin bağlı bulunduğu köy veya duraktan bir başka durağa bakanlığın insiyatifi ile sorgusuzca yapılması işlemi durdurulmuş, bu ve benzeri uygulamada duraktaki taksicilerin görüşleri belirleyici olmuştur.

Eğitim Bakanlığı ile ortak oluşturulan bilgi havuzu uygulaması ile işletme izni veya güzergah izni olmayan toplu taşımacıların öğrenci taşıma sözleşmesi yapamamaları sağlanmış böylelikle geçmiş yıllara kadar kamu maliyesinden çıkan mükerrer ödemeler, uygun olmayan ödemelerin önü alınmıştır.

Araç plaka imalatçılarının denetlenmesi ve standardizasyon çalışması yapılması için bir denetim birimi oluşturuldu. Bu çerçevede belirtilen standartlar dışında imalat yapan noktalara yaptırım getirilmesi, mükerrer plaka çıkarılması ve benzeri suistimaller için kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Sonraki adımda ortak portal üzerinden erişim aşamasına geçilecektir.

Gelişen teknoloji ve bu teknolojik gelişimin denetleme ve trafik güvenliğinin arttırılmasına yansımalarını takip ve uygulama anlamında çağı yakalama düşüncesi ile Trafik Dairesi teknik personellerinin bu alanlardaki eğitim çalışmalarına katılımı sağlanmıştır.”

2019 PLANLAMALARI

Atakan, 2019 yılına yönelik planlamaları ise şöyle sıraladı:

“Trafik Dairesi bünyesinde bulunan Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma birimi, Sürüş Ehliyetleri birimi, İzinlendirme ve Denetlendirme şubesi, Trafik Hizmetleri şubesi ve İzin Kurulu sekreterliği birimlerini tek çatı altında toplayacak, bunun yanı sıra şöför okullarının gündüz ve gece eğitimlerini verebilecekleri ve ayrıca sürüş sınavlarının yapılabileceği geniş bir parkurun yer alacağı bir Trafik Yerleşkesi’nin tamamlanan projesinin ihalesi yapılacak.

Mevcut sabit hız radarlarının, Polis araçlarında yer alan mobil hız radarlarının entegrasyonunu sağlayacak ve daha önceden kaynağı hazırlanan yazılımın sipariş işleminin tamamlanması ile ada genelindeki hız tespit radarlarının entegrasyonu sağlanmış olacak.

2019 yılı içerisinde yürürlüğe girecek 4 yeni tüzük ile birlikte artık dünyanın kullandığı sınıflamalar üzerinden verilecek yeni sürüş ehliyetlerimizin standart çalışmasını tamamladık. Bir çok kişisel veriyi barındırma kapasitesine haiz olacak bu çipli ehliyetlerin özellikle denetim aşamasındaki bir çok eksikliği gidereceğini öngörüyoruz.

2018 yılı içerisinde teknik ve hukuki altyapısını tamamladığımız otobüs ve ağır vasıtalar için zorunlu hale getirilecek olan ‘takograf’ uygulamasının ihalesini 2019 yılı ilk çeyreği içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Tamamlanan çalışmaların TC Maliye Bakanlığı ile karşılıklı olarak paraflanması sonrası hayata geçecek olan on-line seyrüsefer portalına dahil edilecek uygulamalar ile vatandaşlarımızın 7/24 hem seyrüsefer yenileme, hem sigorta işlemlerini hem de araç muayene randevularını takip edip işlem yapabilecekleri ortak bir aplikasyon çalışması hayata geçirilecek. Bu çerçevede hem zaman hem de evrak tasarrufu hedefleniyor. Ayrıca oluşturulacak ortak portalın devletin diğer birimleri ile de paylaşılmasıyla birimler arası etkin bir ağ kurulması hedeflenmektedir.

Seyrüsefer işlemini yaptıran araçların takibini kolaylaştırmak adına araç plakalarına uygulanacak indikatörlerin başlayan teknik ve hukuki çalışması devam edecek.

Elde yazılan ve zaman zaman sorunların yaşanmasına neden olan araç ruhsatlarının boyutunun küçültülmesi, basılı ve dayanıklı malzemeden imal edilmesine yönelik tamamlanan çalışmalar sonrası ilgili ihale süreci başlatılacak.

Engelli vatandaşlarımızın araçlarına uygulanacak ve bakanlık tarafından yaptırılıp dağıtılacak tek tip indikatörlerin basım işlemlerine geçilecek.

Devlet bünyesinde yer alan tüm resmi hizmet araçlarının (RHA) denetlenebileceği gerek görev dışı kullanımları engelleyecek gerekse daha verimli ve tasarruflu kullanımı sağlayacak ‘RHA Takip Sistemi’nin teknik ve hukuki altyapısı tamamlanmasına müteakip kurulum faaliyetlerine geçilecektir.

Taksi ve benzeri kamu taşıma araçlarında taksimetre uygulaması ile entegre çalışacak ‘Smart Taksi’ uygulamasının ülkemize kazandırılması ile şöför veya tanımlı şöförlerin dışında biri tarafından kullanılması mümkün olmayan işletim sistemi zorunlu hale getirilecektir. Bu sayede sektörün kangreni olan ‘kaçak taşımacılık’ ve gerçek anlamda ‘ehil’ olmayan şöförlerin bu hizmeti vermesi engellenecektir. Ayrıca bu sistem online aplikasyonlarla destekleneceğinden herhangi bir lokasyonda taksi hizmetine ulaşım kolaylaşmış olacaktır.

Ülke çapındaki ağır vasıtaların, kamu araçlarının ve devlet araçlarının koordinasyonunu sağlayacak ‘Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ kurulumu çalışmaları hızlandırılacaktır.

Ülke genelinde hayata geçirilecek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde yer alacak olan plaka takip sistemlerine ek olarak ilki geçen yıl kurulan ve 2019 yılı içerisinde de hayat geçirilecek 9 adet T serisi sabit radar ile 7/24 plaka üzerinden araç takibi yapılabilecek.”