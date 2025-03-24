Kuzey Kıbrıs turizmine adını altın harflerle yazdıran Merit Oteller Grubu, Ramazan Bayramı’nda, seçkin misafirlerini Türkiye’nin güçlü sesleri ile buluşturacak. Bayram boyunca ünlüler geçidinin yaşanacağı Merit sahnelerinde eğlence doruğa çıkacak. En sevilen sanatçıları Merit farkı ile izleme imkânı bulacak olan misafirler, hafızalardan silinmeyecek bir bayram coşkusu yaşayacak.

Bayramda hangi sanatçı hangi Merit’te sahne alacak?

Ramazan Bayramı süresince birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak olan Merit Otellerinde; Derya Uluğ, Serkan Kaya, Koray Avcı, Merve Özbey ve Ayçin Asan özel sahne programlarıyla sevenleriyle buluşacak.

Bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar akşamı, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Derya Uluğ Merit Royal Diamond’da, şarkılarıyla ve sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran Koray Avcı Merit Crystal Cove’da, arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya Merit Park’ta, etkileyici sesi ile büyük beğeni toplayan Ayçin Asan ise Merit Lefkoşa’da sahne alacak.

Bayramın ikinci günü eğlence tüm hızıyla devam edecek

Bayramda misafirlerine muhteşem bir tatil vadeden Merit Otellerinde eğlence, bayramın ikinci günü de tüm hızıyla devam edecek. 31 Mart Pazartesi akşamı, Koray Avcı Merit Royal Diamond’ın büyüleyici sahnesinde hayranlarına tam bir müzik ziyafeti yaşatırken Türk pop müziğinin başarılı ismi Derya Uluğ, Merit Crystal Cove’da sevenleri ile buluşacak. Aynı akşam, son yılların aranan ismi Merve Özbey Merit Park’ta, duygusal şarkıları ile gönülleri fetheden Ayçin Asan ise Merit Lefkoşa’da sahne alacak.