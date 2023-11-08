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Bazı ABD'li diplomatların hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirdiği iddia edildi

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Bazı ABD'li diplomatların, hükümetin İsrail yanlısı politikasını "ABD'nin taraflı ve dürüst olmayan bir aktör olduğu yönündeki algılara katkıda bulunduğu" gerekçesiyle eleştirdiği öne sürüldü.
Bazı ABD'li diplomatların hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirdiği iddia edildi

Politico'nun, Washington yönetimini eleştiren diplomatların kaleme aldığı ve ABD Dışişleri Bakanlığından sızdırıldığı iddia edilen bildiriye dayandırdığı haberine göre, Bakanlıkta yaşanan anlaşmazlıklar, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini Orta Doğu politikalarında sıkıntıya sokabilir.

Bildiride, ABD'nin İsraillileri "kamuoyu önünde eleştirmeye istekli olması" gerektiği ifade edilerek İsrail yanlısı politikanın, "ABD'nin taraflı ve dürüst olmayan bir aktör olduğu yönündeki algılara katkıda bulunduğu" belirtildi.

Mevcut İsrail yanlısı politikanın ABD'yi yalnızlaştırdığına işaret edilen bildiride, ABD'nin ateşkesi desteklemesi ve İsrail'e yönelik mesajlarını dengelemesi talep edildi.

Bildiride, İsrail'e yönelik mesajların dengelemesine, İsrail'in askeri taktikleri ile Filistinlilere yönelik muamelesine ilişkin ABD'nin genellikle gizli tutmayı tercih ettiği eleştirileri yayınlamak da dahil edildi.

Söz konusu bildiride, Amerika'nın özel ve kamusal mesajları arasındaki uçurumun, "ABD'nin taraflı ve dürüst olmayan bir aktör olduğu yönündeki bölgesel kamuoyu algılarına katkıda bulunduğu, bunun da ABD'nin dünya genelindeki çıkarlarına zarar verdiği" belirtildi.

ABD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivilleri hedef alması konusunda sessiz kalmasının da eleştirildiği bildiride, "İsrail'in saldırı operasyonlarını meşru askeri hedeflerle sınırlandırmaması gibi uluslararası normları ihlal etmesini kamuoyu önünde eleştirmeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "İsrail, yerleşimci şiddetini ve yasadışı toprak gasplarını desteklediğinde ya da Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığında, söz konusu davranışlarının, Amerikan değerlerimize aykırı olduğunu kamuoyu önünde dillendirmeliyiz ki İsrail bu davranışlarının cezasız kalacakmış gibi davranmasın." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sivil ölümlerine dikkatin çekildiği bildiride, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen çoğu sivil ve çocuk binlerce Filistinliye atıfta bulunarak "bugüne kadar kaybedilen insan hayatının kabul edilemez olduğu" vurgulandı.

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