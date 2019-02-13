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BDDK, Türkiye'deki milyoner sayısını açıkladı

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BDDK verilerine göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan kişileri açıukladı.
BDDK, Türkiye'deki milyoner sayısını açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 161 bin 800 kişi var.

Milyonerlerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında; bunun 465 milyar 687 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 552 milyar 519 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 819 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturdu.

Milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına yaklaşık 2.6 milyar liralık altın, 144.3 milyar liralık döviz ve 41.5 milyar liralık da Türk Lirası cinsinden para ekledi.

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