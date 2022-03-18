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Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi!

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Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi!
Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı.

Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Bebeğe şırıngayla çamaşır suyu içirmiş

Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.

N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

 

Gözaltına alındı

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı.

 

Bebeğin hayati tehlikesi var

N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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