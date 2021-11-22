  • BIST 1.755,480
  • Altın 664,57
  • Dolar 11,4240
  • Euro 12,8547
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

BEBEK KOKUSUNA dair dikkat çeken araştırma!

» »
İsrailli ve Alman uzmanları yürüttüğü araştırmada, bebek kokusunun kadın ve erkeklerde farklı reaksiyonlara yol açtığı ortaya çıktı.
BEBEK KOKUSUNA dair dikkat çeken araştırma!

İsrail’in Weizmann Bilim Enstitüsü ile Almanya’nın Hohenheim Üniversitesi uzmanları, bebekler ve ebeveynlerine ilişkin dikkat çekici bir araştırmaya imza attı.

Sonuçları Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bebeklerin kafasından yayılan kokunun, anne ve babalarda farklı reaksiyonlara yol açtığı ortaya çıktı.

KORUMA İÇGÜDÜSÜ

Bir tür kimyasal olan hexadecanal barından kokunun, erkekleri sakinleştirdiği, kadınlarda ise saldırganlığı tetiklediği belirlendi. Uzmanlar kadınlardaki bu durumun, bebeği koruma içgüdüsünden kaynaklandığını vurguladı.

‘BEBEK İÇİN YARARLI’

Araştırmada yer alan Weizmann Bilim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Noam Sobel, “Tüm canlılar sosyal kimyasal sinyaller kullanarak iletişim kurarlar. İnsanlarda da bu durum aynı. Özellikle konuşamayan insanlar olan bebeklerle iletişimde bu öne çıkıyor. Bebek için bu iki reaksiyon da yararlı” ifadelerini kullandı.

 

Sözcü.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Daha Bulaşıcı Ve Daha Öldürücü21 Kasım 2021 Pazar 21:24
  • Bağışıklığın Olmazsa Olmazı C Ve D Vitamini21 Kasım 2021 Pazar 20:53
  • BELLİ OLDU! İşte uzun Covid-19’un en belirgin yan etkisi...21 Kasım 2021 Pazar 20:37
  • Kilo Vermeyi Engelleyen Faktörler21 Kasım 2021 Pazar 20:14
  • Diyetinize ekleyebileceğiniz 9 prebiyotik gıda!21 Kasım 2021 Pazar 19:48
  • Covid-19 Hastalarına "Şaşılık" Uyarısı21 Kasım 2021 Pazar 18:15
  • Diyetinize Ekleyebileceğiniz 9 Prebiyotik Gıda21 Kasım 2021 Pazar 16:00
  • Uğur Şahin Kaç Doz Aşının Gerekli Olduğunu Açıkladı21 Kasım 2021 Pazar 15:40
  • Sahte İlaç Tehlike Saçıyor21 Kasım 2021 Pazar 14:45
  • Diyabete Karşı 10 Beslenme Önerisi21 Kasım 2021 Pazar 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti