BEBEK KOKUSUNA dair dikkat çeken araştırma!

İsrailli ve Alman uzmanları yürüttüğü araştırmada, bebek kokusunun kadın ve erkeklerde farklı reaksiyonlara yol açtığı ortaya çıktı.

İsrail’in Weizmann Bilim Enstitüsü ile Almanya’nın Hohenheim Üniversitesi uzmanları, bebekler ve ebeveynlerine ilişkin dikkat çekici bir araştırmaya imza attı.

Sonuçları Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bebeklerin kafasından yayılan kokunun, anne ve babalarda farklı reaksiyonlara yol açtığı ortaya çıktı.

KORUMA İÇGÜDÜSÜ



Bir tür kimyasal olan hexadecanal barından kokunun, erkekleri sakinleştirdiği, kadınlarda ise saldırganlığı tetiklediği belirlendi. Uzmanlar kadınlardaki bu durumun, bebeği koruma içgüdüsünden kaynaklandığını vurguladı.

‘BEBEK İÇİN YARARLI’



Araştırmada yer alan Weizmann Bilim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Noam Sobel, “Tüm canlılar sosyal kimyasal sinyaller kullanarak iletişim kurarlar. İnsanlarda da bu durum aynı. Özellikle konuşamayan insanlar olan bebeklerle iletişimde bu öne çıkıyor. Bebek için bu iki reaksiyon da yararlı” ifadelerini kullandı.

Sözcü.