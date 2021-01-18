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'Bebek Trump' balonu Londra Müzesi'nde sergilenecek

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İlk olarak İngiltere'deki protestolarda kullanılan 'bebek Trump' şeklindeki dev balon, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki son günlerinde Londra Müzesi'ne teslim edildi.
'Bebek Trump' balonu Londra Müzesi'nde sergilenecek

İlk olarak İngiltere'deki protestolarda kullanılan 'bebek Trump' şeklindeki dev balon, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki son günlerinde Londra Müzesi'ne teslim edildi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, 6 metre boyundaki balon, artık Londra Müzesi'nde sergilenecek.

Trump'ın 'altı bezli ve elinde telefonla' tasvir edildiği balon, müzenin kadın hakları hareketi, iklim değişikliği ve savaş karşıtı gibi eylemlerden parçalar içeren 'protesto koleksiyonunun' bir parçası olacak.

Tasarımcıları, yerel haber ajansı PA'ye yaptıkları açıklamada, balonun "nefret siyasetine" karşı verilen mücadelenin bir anımsatıcı olmasını umduklarını belirtti.

'O GÜNLERİ HATIRLATACAK'

Açıklamada, "Bebek Trump'ın onunla birlikte tarihteki yerini almasından memnun olsak da bunun hikayenin sonu olduğu yanılgısı içinde değiliz. Bebeğin müzedeki yeri, Londra'nın Sayın Trump'a karşı durduğu günleri hatırlatacağını umuyoruz" ifadesine yer verildi.

Londra Müzesi Müdürü Sharon Ament de balonun bir valize sıkıştırılmış halde kendilerine ulaştırıldığını kaydederek, "Böcek olabileceği için tüm nesnelerin koleksiyona girmeden önce karantinaya alınması gerekiyor" dedi.

Ament, Londra'da doğan 'bebek Trump' için Londra Müzesi'nin uygun bir yuva olduğunu belirtti.

İlk olarak 2018'de Trump'ın İngiltere ziyareti sırasında kullanılan balon, daha sonra başka ülkelerdeki eylemlere de gönderilmişti.

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Nigel Farage, balonu "görevdeki bir ABD Başkanı'na yönelik şimdiye kadarki en büyük hakaret" olarak nitelendirmişti.

Trump da Sun gazetesine verdiği demeçte, böyle bir balonun varlığından haberdar olduğunu belirterek, "Bana istenmediğimi hissettirmek için böyle şeyler yapıyorlarsa, sanırım Londra'ya gitmem için bir neden yok." demişti.

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